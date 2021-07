Megan McKenna fait sensation en bikini string sur la plage de Majorque

MEGAN McKenna s’est bronzée sur une plage de Majorque dans un bikini coloré.

La chanteuse country s’est rafraîchie dans la Méditerranée, ajustant son deux-pièces jaune et rose après être passée sous l’eau.

Megan McKenna a frappé la plage à Majorque

Elle s'est rafraîchie dans la mer

La star de télé-réalité devenue chanteuse avait fière allure dans son bikini

Elle passa ses doigts dans ses cheveux alors qu’elle gambadait dans les bas-fonds, avant de s’asseoir sur le sable mouillé et d’être éclaboussée par les vagues.

L’ancienne star de Towie recharge ses batteries sur l’île espagnole et tient ses abonnés Instagram au courant de ses journées.

Elle s’est offert du vin et un délicieux steak lors d’une escapade ensoleillée et a sorti une gamme de bikinis élégants.

Megan a récemment révélé comment elle avait radicalement transformé son look en un joli retour en arrière.

Elle a célébré l’anniversaire de sa sœur Milly en partageant une vieille photo d’elle avant de se faire remplir les lèvres.

La star dit qu’elle souffrait de dysmorphie corporelle lorsqu’elle a photoshopé ses lèvres pour les faire paraître encore plus grandes pendant sa dépendance au remplissage.

Après avoir réalisé que les gens ignoraient son talent de chanteuse, elle a cessé de se faire les lèvres et se sent maintenant «libérée».

S’exprimant sur Loose Women l’année dernière, Megan a déclaré: «Je veux dire, regardez cette photo, je ne peux plus m’occuper de mes lèvres maintenant.





« Je me lancerais dans l’édition d’applications toujours pas content, pensant que je pourrais l’agrandir un peu ici et là, j’avais une dysmorphie corporelle.

«Vous savez ce que je suis allé à Nashville cette année et chaque chose que je faisais était liée à ma bouche.

« Les commentaires après avoir fait des émissions comme celle-ci, les gros titres étaient comme » Megan et sa moue de truite « et un jour je me suis réveillé et j’ai pensé: » Qu’est-ce que je fais ? « »

Megan a marché le long du bord de l'eau

Elle a assorti un paréo à son maillot de bain

Elle pataugeait dans les vagues