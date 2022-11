Megan McKenna est incroyable en robe transparente aux Sun’s Who Cares Wins Awards

MEGAN McKenna a été aperçue avec un look incroyable dans une robe transparente aux Sun’s Who Cares Wins Awards hier soir.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex a donné le ton sur le tapis rouge, vêtue d’une robe en dentelle blanche moulante à ses courbes.

Getty

Megan avait l’air incroyable dans une robe moulante[/caption] Éclaboussure

La star était glamour pour les Who Cares Wins Awards[/caption]

Megan, 30 ans, qui a quitté la télé-réalité pour démarrer une carrière de chanteuse, a souri en posant pour des clichés lors de la cérémonie de remise des prix hier soir.

La star a tiré ses tresses brunes en une queue de cheval soignée, enfilant un visage plein de maquillage glamour, y compris un rouge à lèvres foncé.

Megan a placé ses mains sur ses hanches pour accentuer ses courbes, qu’elle a montrées dans la robe en dentelle à volants noir et blanc.

La robe comportait de longues manches transparentes, ainsi qu’un matériau transparent jusqu’à mi-mollet, montrant ses jambes toniques et bronzées.

Megan a terminé son look avec d’imposants talons noirs à plateforme, alors qu’elle accessoirisait avec un minimum de bijoux en argent.

Elle a rejoint une foule de célébrités aux prix Who Cares Wins hier soir, dont Susanna Reid et Davina McCall.

Anthony Joshua, Jamie Oliver, Harry Redknapp, Mel B, Olivia Attwood, Ellie Simmonds et Katie Piper se sont mêlés aux nominés.

Ulrika, la favorite de Telly, a ébloui dans une minirobe scintillante et des bottes à hauteur du genou alors qu’elle se présentait pour la cérémonie de bien-être.





Spice Girl Mel B a coupé une silhouette frappante dans un costume de puissance noir avec des détails complexes, tandis que Vicky Pattison a séduit dans une robe noire corsetée.

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, avait l’air ravi d’être présent lorsqu’il est arrivé avec sa femme Victoria à son bras.

Le diffuseur Gaby Roslin a embrassé le rock star chic dans une chemise ample et des fusées éclairantes, tandis que Chris Evans de Virgin Radio était lui-même habituel.

Fraîchement sortie de son passage dans la jungle, Olivia Attwood de I’m A Celebrity a troqué son kaki contre un costume et une chemise bleue.

Le couple père et fils, Martin et Roman Kemp, avait l’air lisse comme jamais, tandis que Katie Piper a montré ses références en matière de style dans un costume scintillant.

Pendant ce temps, Megan a récemment séduit les fans en la voyant totalement différente après une transformation capillaire majeure.

La star de la télévision, qui s’est réinventée en tant que chanteuse de musique country, a révélé le nouveau look sur Instagram dans des selfies souriants.

Assise dans un crop top rouge et un pantalon gris, Megan a montré ses blancs nacrés en photographiant son look brune.

Éclaboussure

Megan a rejoint toute une série de célébrités sur le tapis rouge[/caption]