Megan McKenna aime les cocktails et les sushis avec son ex Josh Riley après avoir ravivé leur relation

MEGAN McKenna a apprécié un cocktail et un rendez-vous avec des sushis avec son petit ami Josh Riley après avoir ravivé leur romance.

Le couple bien-aimé s’est rendu hier pour dîner dans le centre de Londres à leur premier rendez-vous depuis la fin du verrouillage.

La chanteuse Megan avait l’air cool dans un manteau matelassé et un pantalon blanc, tandis que Josh portait un sweat à capuche vert et un pantalon de jogging.

Le couple semblait avoir fait un peu de shopping dans le grand magasin haut de gamme Selfridges avant de se procurer de la nourriture.

Ils ont souri pendant leur repas et la conversation semblait fluide alors qu’ils dînaient en plein air.

En février, nous avons révélé que Megan « ne pouvait pas être plus heureuse » après avoir retrouvé l’homme d’affaires Josh.

The X Factor: La gagnante d’une célébrité, 28 ans, a été aperçue avec Josh alors que le couple emmenait son chiot bien-aimé, Daisy, en promenade.

Megan s’est séparée du Londonien à la fin de l’année dernière et a même rejoint l’application de rencontres exclusive, Raya, pour trouver l’amour avant de se remettre avec lui.

Une source proche du couple a déclaré au Sun: «Megan et Josh se sont tranquillement remis ensemble – ils ont à nouveau profité de la compagnie de l’autre tout au long du verrouillage et ont réalisé ce qu’ils avaient perdu – maintenant ils ne pourraient pas être plus heureux.

Le ciel de la carrière de Megan a explosé lorsqu’elle est apparue sur Ex On The Beach de MTV en 2015, qui a été suivie d’un rôle à plein temps dans The Only Way Is Essex l’année suivante.

Elle a ensuite décidé d’abandonner définitivement la télé-réalité pour essayer de briser sa carrière de chanteuse, ce qui signifiait également qu’elle avait totalement transformé son look.

Après avoir quitté la populaire émission de télé-réalité ITV, elle a lancé son premier album studio, Story of Me en 2018.

Un an plus tard, elle a remporté The X Factor: Celebrity en 2019 et a signé un contrat record avec Syco.

Caractéristiques de Rex

Megan a été occupée à enregistrer son nouvel album[/caption]





Elle avait déjà tenté de trouver l’amour dans l’émission à succès E4, Celebs Go Dating, mais il est rapidement devenu clair pour les téléspectateurs que les hommes avec lesquels elle était jumelée venaient à manquer.

Cependant, Megan n’a pas été rebutée par son expérience et a même admis qu’elle le recommanderait à ses amis célibataires.

Elle a déclaré: «J’ai adoré chaque minute du spectacle. Je le recommanderais sans hésiter à d’autres célébrités. «

«C’était léger et c’était l’occasion de montrer aux gens mon côté drôle! Le tournage de nombreuses autres séries a été stressant, mais c’était juste amusant et j’ai trouvé ça excitant d’aller à des rendez-vous.