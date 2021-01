AUTUMNWATCH est de retour sur le petit écran pour une autre série.

Chris Packham a été rejoint par sa belle-fille de 25 ans, Megan McCubbin, pour aider à présenter le programme nature de la BBC, et les téléspectateurs ont été très impressionnés par ses talents de présentatrice.

Qui est la belle-fille de Chris Packham, Megan McCubbin?

L’hôte régulier d’Autumnwatch, Chris Packham, a organisé une autre édition de l’émission nature de la BBC, expliquant comment la faune a prospéré pendant la pandémie de coronavirus.

La présentatrice de 59 ans a de nouveau été rejointe par sa belle-fille Megan, qui a clairement suivi les conseils de son beau-père vedette de la télévision.

L’amoureux de la nature, âgé de 25 ans, était un naturel à l’écran et les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux plus tôt cette année pour exprimer à quel point ils étaient impressionnés par ses talents de présentatrice.

Un fan a écrit sur Twitter: «Blimey. La belle-fille de Chris Packham est clairement une télé naturelle. Un bon ajout à l’équipe #Springwatch. »

Un autre spectateur a écrit: « Tout le monde est d’accord pour dire que @MeganMcCubbin a absolument détruit sa place sur #Springwatch ce soir? »

Le duo qui s’isole depuis le début du verrouillage a ravi les fans avec leur chimie à l’écran et leur amour partagé du monde naturel.

Megan a déjà ses propres fans, avec de nombreux commentaires positifs sur Twitter, notamment: « aimant @MeganMcCubbin sur #Springwatch. Pro absolu. Elle et @ChrisGPackham ont un beau rapport et il a juste l’air vraiment fier d’elle! Ajout génial à la famille Springwatch, @BBCSpringwatch «

Megan n’est pas nouvelle sur la scène de la faune et est en fait une zoologiste et écologiste, avec une expérience dans la présentation télévisée.

Selon son site Web professionnel, Megan a un diplôme en zoologie et est également une photographe animalière passionnée.

Sa biographie se lit comme suit: «Megan est une scientifique passionnée avec un intérêt particulier pour le comportement, l’évolution et le commerce illégal des espèces sauvages.

« Son intérêt découle de son enfance dans et autour du zoo de l’île de Wight, qui se spécialise dans le sauvetage et la réhabilitation d’anciens animaux de cirque et d’animaux de compagnie. »

En 2017, Megan a présenté Undercover Tourist: Inside the Illegal Bear Bile Market pour BBC3 et a depuis forgé sa carrière à la télévision.

Megan McCubbin est-elle liée à Chris Packham?

Megan a co-animé Springwatch pour la première fois avec son beau-père Chris depuis leur domicile dans la New Forest où ils s’isolent ensemble depuis le début du verrouillage de Covid-19.

Chris a présenté son nouveau co-animateur sur l’émission BBC2, partageant: «Maintenant, je me suis auto-isolé dans la forêt ces neuf dernières semaines avec ma belle-fille Megan McCubbin.

« Ici, un jeune zoologiste bien m’a aidé avec Self Isolation Bird Club, mais n’a pas fait beaucoup de vaisselle. »

Les plaisanteries père-fille ont diverti les fans alors que Megan le taquinait: « Vous pouvez identifier 46 coccinelles britanniques, mais vous ne savez pas où vit la casserole. »

La zoologiste Megan est la fille de l’un des partenaires précédents de Chris, Jo.

Elle a rencontré Chris pour la première fois à l’âge de 18 mois et bien que sa mère et Chris se soient séparés à l’âge de 12 ans, Megan a continué à entretenir une relation étroite avec son beau-père, voyageant souvent avec lui lors de ses voyages dans la faune à travers le monde.

Chris a dit ce qui est à la télé qu’elle vit avec lui chez lui dans la New Forest du Hampshire, depuis le début du verrouillage.

Il a révélé: «La mère de Megan travaille pour le NHS, alors Megs est venue ici pour s’isoler.»

Le duo a déjà diffusé des vidéos de faune ensemble sur YouTube.

Chris a déclaré: «Nous avons eu plus de 5,5 millions de vues au cours du mois dernier pour quelque chose que nous réalisons avec deux téléphones portables et l’aide de notre collègue Fabian sur un ordinateur portable à Norwich. C’est fantastique. »

Les fans seront ravis d’apprendre que Megan rejoindra à nouveau Chris pour plus d’épisodes de Springwatch pour la série actuelle.

Autumnwatch est sur BBC Two à 20h CE SOIR (26 janvier).