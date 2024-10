Megan Marshack, assistante de Nelson Rockefeller qui l’accompagnait lors de sa mort en 1979, décède à 70 ans

Megan Marshack, une assistante de Nelson Rockefeller qui était avec l’ancien gouverneur et vice-président de New York lorsqu’il est décédé dans des circonstances qui ont suscité d’intenses spéculations, est décédée en Californie à l’âge de 70 ans.

Marshack est décédé le 2 octobre d’une insuffisance hépatique et rénale, selon une nécrologie auto-écrite publié par une maison funéraire à Sacramento, en Californie. Son frère a déclaré qu’elle était décédée dans un établissement médical à Sacramento.

Marshack, qui a eu une carrière longue et variée dans le journalisme, a soudainement attiré l’attention nationale après l’effondrement du quadruple gouverneur républicain et sa mort d’une crise cardiaque dans la nuit du 26 janvier 1979. Des explications changeantes concernant les détails de cette nuit ont attisé les conjectures. sur la mort du membre de 70 ans de la riche famille Rockefeller et la nature de sa relation avec son chercheur de 25 ans.

Il avait été initialement annoncé que Rockefeller était décédé dans ses bureaux du Rockefeller Center. Mais un porte-parole de la famille a déclaré plus tard que Rockefeller travaillait sur un livre d’art dans ses bureaux privés ailleurs à Manhattan lorsqu’il a été frappé. Il y avait également des divergences avec l’heure de son décès et qui était avec lui. Marshack n’a pas été initialement identifié comme étant avec lui à sa mort.

Marshack est restée silencieuse sur ce qui s’est passé et est devenue une « femme mystérieuse » traquée par les journalistes. Elle a déclaré aux journalistes devant l’appartement de son frère en Californie : « Je suis désolée, je n’ai rien à dire. » Son silence constant lui a valu une place sur la liste du magazine People des 25 « personnalités les plus intrigantes » de 1979, aux côtés de l’actrice Meryl Streep et de l’auteur Tom Wolfe.

Après des décennies de silence, Marshack a révélé quelques informations sur ses interactions avec Rockefeller dans sa nécrologie, que son frère Jon Marshack a déclaré avoir écrite l’année dernière. La nécrologie, qui a été rapportée pour la première fois par le New York Times, n’apporte pas un nouvel éclairage sur la nuit de la mort de Rockefeller ou sur la nature de leur relation au-delà du travail.

« Tout ce que je sais, c’est qu’ils étaient de très bons amis. Au-delà de cela, je ne sais pas », a déclaré Jon Marshack lors d’un entretien téléphonique jeudi avec l’Associated Press. « Elle n’en a jamais discuté avec moi et je n’ai jamais insisté. »

Jon Marshack pense que sa sœur a signé un accord de non-divulgation.

Elle travaillait pour l’AP en tant que journaliste radio en 1975 lorsqu’elle tenta d’attirer l’attention de Rockefeller lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il répondait à des questions en espagnol. Après l’avoir appelé « Señor Vice Presidente » et avoir défendu sa cause en espagnol, elle est passée à l’anglais pour poser à Rockefeller sa question sur les difficultés financières de la ville de New York, provoquant les rires de la salle pleine de journalistes. Les deux hommes sont sortis de la salle ensemble, selon la nécrologie.

Marshack a été attaché de presse adjoint du vice-président en 1976, la dernière année de Rockefeller dans une fonction publique, et a continué à travailler pour lui lorsqu’il est revenu à la vie privée. Elle est restée son attachée de presse adjointe, a travaillé comme directrice de sa collection d’art et a assumé d’autres fonctions, selon sa nécrologie.

Elle est revenue au journalisme après la mort de Rockefeller, travaillant à l’unité de syndication de nouvelles de CBS avant de quitter New York, selon sa nécrologie.

Marshack a rencontré son futur mari, Edmond Madison Jacoby Jr., à Placerville, en Californie, alors qu’ils travaillaient tous les deux pour un journal local. Ils se sont mariés en août 2003 au palais de justice du comté, où elle a couvert les procédures judiciaires. Il est mort avant elle.

Elle laisse dans le deuil son frère.

Sa nécrologie se termine par une citation de la chanson « A Chorus Line » : « … je n’oublierai pas, je ne peux pas regretter ce que j’ai fait par amour. »

La chercheuse Rhonda Shafner a contribué depuis New York.