Megan Hilty demande de l’aide pour rechercher les corps des membres de sa famille tués dans un accident d’avion

Mercredi, la star de Broadway, Megan Hilty, s’est rendue sur son Instagram pour demander à ses fans et au public de l’aider à rechercher les corps des membres de sa famille tués dans un accident d’avion en septembre.

La sœur enceinte de Hilty, Lauren, son beau-frère, Ross Mickel, et son neveu Remy ont tous été tués le mois dernier. Cependant, l’alun “Smash” a révélé que tous les corps n’avaient pas encore été retrouvés.

“Salut tout le monde”, a écrit Megan à côté d’une photo de sa sœur et de son neveu. “À ce jour, beaucoup d’entre vous ont entendu parler de la perte tragique de ma famille. Je vous contacte maintenant parce que nous avons besoin de votre aide. Lorsque le NTSB a fait monter l’avion, plusieurs victimes ont été récupérées, et heureusement Ross était l’une d’entre elles – mais ma bien-aimée sœur et neveu ne l’étaient pas. Maintenant que le NTSB a terminé ses travaux, c’est à nous d’engager une entreprise privée pour aller les chercher. Bien que les chances soient minces, il y a encore une possibilité que nous puissions les trouver. Mais nous pouvons ne fais pas ça tout seul.”

Le mois dernier, le National Transportation Safe Board (NTSB) a publié une déclaration sur son site Web annonçant que l’épave de l’accident d’avion du 4 septembre avait tué 10 personnes, dont la sœur enceinte, le beau-frère et le neveu de Hilty. – avait été trouvé.

LA GARDE CÔTIÈRE LIBÈRE LES NOMS DE CEUX À BORD DE L’HYDRAVION QUI S’EST ÉCRASÉ PRÈS DE SEATTLE, LAISSANT 1 MORTE ET 9 DISPARUS

Hilty a parlé de l’incident tragique du week-end de la fête du Travail via son Instagram le 8 septembre et a remercié ses fans.

“Ça a été tellement réconfortant de savoir à quel point Lauren, Ross, Remy et Luca sont vraiment aimés”, a-t-elle conclu.

L’accident d’hydravion s’est produit près de l’île de Whidbey, dans l’État de Washington, à Puget Sound, à mi-chemin entre sa destination et ses points de décollage.

L’avion écrasé a été identifié comme un avion à hélice monomoteur de Havilland DHC-3 Otter, selon le NTSB.

L’avion était exploité par Friday Harbor Seaplanes, une organisation qui avait précédemment déclaré qu’elle avait le “cœur brisé” par l’accident.