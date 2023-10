Megan Heeres utilise des plantes envahissantes et des « déchets » réutilisés pour s’occuper du temps dans l’exposition Matéria | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir Avec l’aimable autorisation de la galerie Matéria Megan Heeres a créé une « forêt éternelle » à partir d’arbres indésirables et de conduits réutilisés.

Un tas de dalles de béton et de blocs de fenêtres en verre se trouve à l’extérieur de la galerie Matéria, affalé contre le mur comme un voyageur hagard prenant un répit. Des touffes de pâte à papier bleue semblent ramper sur la pile de briques comme de la mousse se répandant sur des arbres abattus. De l’herbe verte et des plants de tomates poussent des décombres.

Cela fait partie de la nouvelle exposition de Megan Heeres Temps d’entretien, qui commence avant même d’entrer dans l’espace de la galerie. Il s’agit de l’une des premières expositions de Matéria depuis que la galerie a changé son nom de Simone DeSousa Gallery et a ouvert un deuxième espace dans le quartier Core City de Détroit.

La composante extérieure, « Des piles sur des piles sur des piles », est composée de morceaux de trottoir, d’asphalte et de béton provenant du quartier environnant de Core City. Beaucoup d’entre eux proviennent de la construction du Core City Park 2, qui est construit en face de la galerie par Prince Concepts. Les carreaux bleus cassés du bâtiment qui est maintenant le restaurant argentin Barda, en bas de la rue, ajoutent plus de couleur à la pile de briques grises.

« Rien n’a été acheté pour ça. Rien n’est nouveau », explique l’artiste à propos de l’exposition. C’est sa façon de préserver les « déchets » et d’observer comment le développement de la région affecte la façon dont nous interagissons (ou non) avec la nature. « Il y a longtemps, c’était une forêt », dit-elle à propos du parc d’en face où des arbres sont replantés.

À l’intérieur, la galerie sent agréablement l’herbe fraîche et le bois en décomposition. Des branches d’arbres effleurent le plafond à l’intérieur de colonnes de conduits réutilisés. Certaines de ces jardinières industrielles se tordent comme des serpents, alors que des plantes comme la dentelle de la reine Anne dépassent aux extrémités. Ici, dans la « Forever Forest », Heeres a transplanté des arbres et des plantes dont « la plupart des gens ne veulent pas dans leur jardin », comme l’orme de Sibérie, le mûrier blanc et le renouée du Japon. Ces espèces envahissantes se propagent rapidement, déplaçant souvent les plantes indigènes.

Plusieurs colonnes sont sur roues, encourageant les visiteurs à réorganiser l’espace de la manière qui leur semble la plus accueillante.

Les tas de béton apparaissent à nouveau deux fois à l’intérieur de la galerie avec des grains comme le sarrasin, le seigle et le millet poussant sur les gouttes bleues. Heeres, qui fabrique du papier naturel, a réutilisé la pâte issue de son processus de fabrication du papier comme substrat et vient à la galerie pour vaporiser les plantes de temps en temps.

Ces plantes envahissantes et non indigènes sont-elles celles qui font des ravages dans notre environnement, ou les êtres humains sont-ils les organismes vivants les plus destructeurs de tous ?

Alors qu’elle me guide dans son processus de réflexion à la galerie, Heeres se compare à ces espèces envahissantes : c’est une artiste blanche « prenant de la place » dans une ville à prédominance noire et brune. A-t-elle sa place ? Qui décide ?

Son travail semble mystérieux, comme un esprit sans forme observant toute l’histoire du quartier de Core City, extrayant des nanosecondes du passé et les réorganisant pour converger au même moment présent. Pourtant, même les plantes « envahissantes » trouvent leur espace pour croître, s’intégrer et prospérer.

Où voir son travail : Temps d’entretien est exposé au centre ville de la galerie Matéria jusqu’au 7 octobre. Le samedi 30 septembre à 17 heures, Heeres et la « citoyenne-scientifique/amoureuse des arbres » Elizabeth Luther organiseront une promenade des sens et une discussion sur les arbres qui se termineront par le partage du sumac. thé fabriqué à partir de plantes récoltées dans le quartier. UN « Goût soigné » le dîner dans la galerie organisé par la sœur de Heeres, la chef Allison Heeres de Corander Kitchen and Farm, est prévu de 18h à 21h le mercredi 4 octobre ; 4725 16e rue, unité C, Détroit ; materia-art.com.

