Megan Fox utilise cet eye-liner à 7 $ pour créer son œil de chat – Hollywood Life

Megan Foxla maquilleuse de Jenna Kristina a donné un aperçu des produits qu’elle utilise sur le modèle, et lorsque nous avons découvert qu’elle utilisait un eye-liner liquide à 7 $, nous avons dû en savoir plus. Megan a toujours un œil charbonneux ou chat avec son maquillage pour atténuer ses yeux clairs et ses cheveux foncés. Le Maybelline Makeup Eyestudio Lasting Drama Obtenez un eye-liner est pigmenté au maximum pour vous donner un effet dramatique qui durera toute la nuit.

Achetez la Maybelline Makeup Eyestudio Lasting Drama Gel Eye Liner pour 7 $ sur Amazon aujourd’hui !

Sur Megan, Jenna a utilisé l’eye-liner avec un pinceau ultra-pointu pour créer un œil de chat aussi tranchant qu’un couteau, selon Qui quoi porter. La doublure est durable et imperméable, ce qui garantit que vous n’aurez pas à vous soucier des taches lorsque vous la portez. La formule est sans huile et glisse facilement sur vos yeux pour vous apporter une couleur intense et audacieuse. Bien qu’une grande quantité de maquillage pour les yeux puisse être irritante pour vos yeux, les porteurs de lentilles de contact n’ont pas à s’inquiéter : cela convient également aux yeux sensibles. Mieux encore, l’eye-liner est en vente au prix de 7 $ sur Amazon, alors qu’il coûte initialement 10 $.

Il est facile à utiliser et si petit que vous pouvez l’emporter partout où vous en avez besoin. Il y a aussi de la créativité et de la polyvalence qui accompagnent cet eye-liner : vous pouvez créer les mêmes looks saisissants que Megan ou vous pouvez l’utiliser pour une ligne fine et délicate. Si vous ne recherchez pas le même effet dramatique que Megan, l’eye-liner est également disponible dans une superbe teinte marron, que vous pouvez utiliser pour un look plus naturel. La teinte brune est légèrement chatoyante et peut être utilisée pour créer un maquillage inspiré du latte qui est récemment à la mode.