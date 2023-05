Megan Fox Tiddays énormément à Sports Illustrated Party

Ces trucs étaient THANGI’

Tous les yeux étaient tournés Megan Fox et ses remerciements lors du lancement du numéro de Sports Illustrated Swimsuit à New York où la mère de trois enfants a rappelé à tout le monde qu’elle est TOUJOURS cette fille sur le tapis rouge.

« Je pense que parce que je suis introverti, c’est toujours très difficile quand il y a beaucoup d’attention sur moi, ce qui semble contre-intuitif par rapport à ce que je fais dans la vie, mais j’en suis vraiment content », a déclaré Fox dans un entretien avec SI Swimsuit sur le tapis. « Les photos ont tellement bien fonctionné. Tout le monde [on set] était si coopératif et si gentil et en a fait une expérience facile. Donc dans l’ensemble, je suis vraiment content.

Le méchant plantureux, 37 ans, est l’une des quatre stars de la couverture du numéro 2023 titré par Martha Stewart– qui est entrée dans l’histoire en tant que femme la plus âgée (81 ans) pour couvrir le célèbre problème – et ballerine star du LSU Ange Reese qui a servi Bayou Bawwwdy tout en sécurisant le sac Fashion Nova.

La nouvelle championne de basket-ball féminin de la NCAA est entrée dans l’histoire avec la gymnaste LSU Olivia Dunn en tant que premiers athlètes universitaires présentés dans SI illustre problème de maillot de bain.

Dans une interview avec PERSONNESla Bayou Barbie a parlé de l’échange de son uniforme des Tigres contre un maillot de bain string et a remercié le SI équipe pour l’avoir aidée à entrer dans son ère de mannequin.

« J’avais des maillots de bain string et je ne pensais pas que j’allais être à l’aise, mais [everyone] m’a fait me sentir vraiment à l’aise », a déclaré Angel, qui est déjà bien dans sa peau. « Je m’entraîne beaucoup. J’embrasse mon corps et qui je suis et chaque marque sur mon corps. Je me sens probablement la plus sexy en maillot de bain.

La ballerine réservée et occupée a réfléchi à son ascension vers la gloire cette année où elle est devenue l’une des joueuses universitaires les mieux rémunérées qui a gagné 1,3 million de dollars en tant que visage de marques comme Coach, Amazon et Mcdonald’s.

« Le fait que tant de gens reviennent vers moi et me disent : ‘Vous avez changé la donne. Vous avez fait partie de l’histoire « , j’ai accepté cela », a-t-elle déclaré. « Le simple fait de pouvoir faire partie de cela a été incroyable pour moi cette année, et cela a été une bénédiction. »

L’événement exclusif a également présenté des modèles de maillots de bain Sports Illustrated Canard Thot, Ponceuses au jasmin, Kamie Crawfordet plus.

Parmi les autres invités spéciaux figuraient le futur Hall of Famer Rob Gronkowskibout serré des Raiders de Las Vegas Darren WallerAilier défensif des Jets de New York Bryce HuffJets de New York en marche arrière Michel Carteret star / rappeur de basket-ball féminin LSU Flau’jae Johnson.

Les invités ont profité d’une soirée de musique et de danse avec des boissons provenant de la Tequila de la Chrome Horse Society et des vins 19 Crimes.