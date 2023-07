Megan Fox suscite un commentaire torride de Machine Gun Kelly après des rumeurs de rupture

Megan Fox a posté une séance photo sexy en bikini, rendant son fiancé Machine Gun Kelly (MGK) fou dans le commentaire.

Fox a partagé une série de photos, prises par Cibelle Levi, d’elle-même posant sur une branche d’arbre avec les cheveux lâchés, ne portant rien d’autre qu’un très petit bikini sur son Instagram.

En légende, elle a écrit « la forêt est ma plus vieille amie ».

MGK a profité des commentaires pour faire un compliment effronté à son fiancé, en écrivant : « Si c’est à ça qu’un animal sauvage ressemble, je le laisserais me mutiler. »

La star de « Transformers » et le rappeur se fréquentent depuis 2020 et se sont fiancés en 2022. Fox avait déjà été mariée à Brian Austin Green, et le couple partage trois fils ensemble, Noah, Bodhi et Journey.

Plus tôt cette année, Fox a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle et MGK avaient annulé leur relation après avoir publié des messages cryptés sur son Instagram avant de le supprimer.

Dans le post, elle a posté un selfie miroir debout près d’un panneau indiquant « quand vous ne pouvez pas vous éloigner ». Elle a également partagé une vidéo de lettres brûlant avec la légende « Vous pouvez goûter le malhonnête / c’est dans votre souffle », une référence à la chanson de Beyonce « Pray You Catch Me » de son album « Lemonade », qui était connu pour ses références à la chanteuse découvrant son mari, Jay-Z, en train de tricher.

Fox a supprimé sa page Instagram, mais l’a depuis restaurée, avec des photos limitées d’elle-même au cours des dernières années. Elle avait précédemment partagé des photos avec MGK, mais elles ne sont plus publiées.

Malgré les rumeurs de rupture, E! News a rapporté que le couple avait fait plusieurs sorties publiques et que Fox avait été vu à plusieurs concerts de MGK au cours des derniers mois.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.