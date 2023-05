Megan Fox est dans une quête sans fin d’amour-propre.

L’actrice de 37 ans a simplement grésillé dans des images saisissantes en tant que l’une des stars de la couverture de l’édition Sports Illustrated Swimsuit, où elle a révélé qu’elle se débattait avec un problème de santé mentale qui la faisait penser négativement à son apparence.

« J’ai une dysmorphie corporelle », a admis Fox alors qu’il était sur place avec la publication pour leur célèbre numéro de maillots de bain.

L’actrice de « Transformers » a posé presque nue dans un bikini argenté à maillons avec des pièces métalliques qui pendaient sur son corps alors qu’elle s’agenouillait dans l’océan pour la photo de couverture.

MARTHA STEWART, 81 ANS, DÉCROCHE LA COUVERTURE DE SPORTS ILLUSTRATED ALORS QU’ELLE POSE EN MAILLOT DE BAIN AUDACIEUX

« Je ne me vois jamais comme les autres me voient », a déclaré Fox.

BRIAN AUSTIN GREEN FAIT L’ÉLOGE DE MEGAN FOX ALORS QU’IL CLAQUE L’EX VANESSA MARCIL POUR AVOIR RÉCLAMÉ QU’ELLE A ÉLEVÉ LEUR FILS » SEUL «

« Il n’y a jamais eu un moment de ma vie où j’ai aimé mon corps – jamais », a-t-elle révélé. « Quand j’étais petite, c’était une obsession que j’avais, comme, que je ‘devrais’ ressembler à ça. »

Elle a ajouté : « Pourquoi j’avais conscience de mon corps si jeune… Je n’en suis pas sûre et ce n’était certainement pas environnemental parce que j’ai grandi dans un environnement très religieux où les corps n’étaient même pas reconnus. »

Fox utilise sa lutte pour la force et sait qu’elle devra relever le défi d’aimer ce qu’elle voit dans le miroir pour le reste de sa vie.

« Le voyage de m’aimer ne se terminera jamais », a déclaré Fox.

Fox a eu un peu d’aide avec l’amour après avoir été balayée par le fiancé Machine Gun Kelly.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a commencé à sortir avec la rock star, dont le nom complet est Colson Baker, en 2020 après s’être rencontrée alors qu’elle travaillait ensemble sur le thriller policier, « Minuit dans le Switchgrass . »

En 2022, ils sont retournés sur le plateau de tournage de Porto Rico et il a proposé sous un énorme banian.

« Un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble et avoir ri plus que je n’aurais jamais imaginé possible, il m’a demandé de l’épouser », avait-elle écrit sur Instagram à l’époque. « Et comme dans toutes les vies avant celle-ci, et comme dans toutes les vies qui suivront, j’ai dit oui. »

Fox a affirmé qu’après la proposition, le couple unique « buvait le sang de l’autre ».

Elle partage trois enfants avec son ex-mari, Brian Austin Green. Kelly a une fille issue d’une précédente relation.