Megan Fox a appelé ses abonnés qui l’ont accusée de promouvoir le GoFundMe d’un ami sans contribuer elle-même.

Fox a initialement partagé le GoFundMe de son amie Brittney Boyce, créé pour aider le père malade de la femme, sur les réseaux sociaux lundi.

« megan fox partager un gofundme pour 30k doit être une blague », a écrit un utilisateur de Twitter en partageant une capture d’écran de la collecte de fonds. « comme si elle n’était pas aussi riche que f–k et pouvait aider leur ami immédiatement lol. »

La star de « Transformers » est revenue sur sa story Instagram jeudi pour remettre les pendules à l’heure.

MEGAN FOX RÉPOND AUX HATERS SUR UNE ROBE TRANSPARENTE

« Salut les cinglés », a commencé Fox, selon le magazine People. « Est-ce que l’un d’entre vous a l’intelligence émotionnelle pour considérer que peut-être [Boyce] ne veut pas que ses clients célèbres lui donnent de grosses sommes d’argent parce que cela crée une dynamique dans ses relations de travail qui la met mal à l’aise ? »

Fox a expliqué qu’elle avait publié le GoFundMe, selon les souhaits de Boyce, pour encourager les gens à « donner de petites sommes d’argent pour les aider à atteindre leur objectif ».

« Je viens d’accepter sa demande », a poursuivi Fox. « Tout ce dont elle a besoin de moi personnellement, elle le demandera et [I] le fera en privé. Une chose dont vous n’allez pas m’accuser, c’est d’être avare ou de manquer de générosité. Alors réessayez un autre jour (probablement [tomorrow]!) avec des taureaux différents – bande de psychopathes. »

Fox s’adresse régulièrement à ses détracteurs en ligne, disant même de manière préventive à ses abonnés qu’elle était complètement couverte alors qu’elle portait une robe transparente à l’extérieur.

« Avant de commencer à taper avec colère – ce ne sont pas mes mamelons, calmez-vous », a déclaré Fox en légende d’une photo d’elle-même. « Ils sont complètement et en toute sécurité cachés sous des cache-tétons, donc pas de soucis, nous vivrons tous un autre jour sans déchirure dans le continuum espace-temps. »

Sur les photos, la star de « Jennifer’s Body » portait une robe orange abstraite et transparente avec ses cheveux auburn attachés en chignon. Fox a accessoirisé son look avec plusieurs colliers en argent et de longs ongles blancs.

Fox a secoué la tenue pour dîner avec le fiancé Machine Gun Kelly à Malibu lundi.

Fox et MGK se fréquentent depuis 2020 et se sont fiancés en 2022. Fox avait déjà été marié à Brian Austin Green, et le couple partage trois fils ensemble, Noah, Bodhi et Journey.

Plus tôt cette année, Fox a déclenché des rumeurs qu’elle et MGK avaient annulé leur relation après avoir publié des messages cryptés sur son Instagram avant de les supprimer.

Dans le message, elle est apparue dans un selfie miroir debout près d’un panneau indiquant « quand vous ne pouvez pas vous éloigner ».

Elle a également partagé une vidéo de lettres brûlant avec la légende, « Vous pouvez goûter le malhonnête / c’est dans votre souffle », une référence à la chanson de Beyoncé « Pray You Catch Me » de son album « Lemonade ». La chanson était connue pour ses références à la chanteuse découvrant que son mari, Jay-Z, avait triché.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.