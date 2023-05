Megan Fox porte une robe à volants à la soirée ‘Sports Illustrated’ : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Alberto Tamargo/Getty Images

Megan Fox37 ans, portait un look accrocheur lorsqu’elle a assisté à la Sports illustrés Soirée de lancement du numéro de maillot de bain 2023 vendredi. L’actrice a posé sur le tapis rouge de l’événement, qui s’est déroulé au Hard Rock Hotel d’Hollywood, en Floride, dans une robe marron à manches longues et à décolleté plongeant. Elle avait également les cheveux longs détachés et ajouté un maquillage glamour qui comprenait un fard à paupières foncé et un rouge à lèvres rose foncé alors qu’elle accessoirisait avec un collier turquoise.

La beauté affichait également de longs ongles roses et portait une pochette assortie à sa robe. Il n’est pas surprenant qu’elle ait été l’une des mieux habillées de la soirée, puisqu’elle est la vedette du célèbre Sports illustrés Problème de maillot de bain. Elle a grésillé dans un ensemble de maillot de bain à chaîne chic pour la photo principale, qui a été publiée la semaine dernière.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En plus de l’événement hollywoodien, Megan a assisté à un Sports illustrés événement à New York. Elle a été rejointe par son beau-frère, Mitrailleuse Kelly, qui a marqué leur première apparition ensemble depuis qu’ils auraient traversé des problèmes dans leur relation. Elle portait une robe noire qui avait une section transparente, pendant l’événement, tandis que le rappeur portait un costume blanc à fines rayures. À un moment donné, ils ont tous deux salué les spectateurs et MGK a montré de l’affection en posant sa main sur le bras de Megan.

Quand Megan n’assiste pas à des événements étoilés, elle est coparentale de ses trois enfants, Noé, dix, Bodhi, 9, et Voyage6 ans, avec son ex-mari, Brian Austin vert. L’acteur a récemment admis que ça allait « fantastique » même s’ils ne sont plus romantiques ensemble.

« Je pense que les gens font une erreur dans la vie en pensant que cela n’affectera pas les enfants s’ils font une certaine chose, et que cela affectera les enfants quoi qu’il arrive », a déclaré Brian. Hebdomadaire américain aux iHeartRadio Music Awards le 27 mars. « La seule chose sur laquelle vous contrôlez vraiment, c’est la façon dont cela affecte les enfants, et heureusement, Megan et moi avons été fantastiques. »

Plus à propos Megan Fox

Lien connexe En rapport: L’histoire romantique de Megan Fox: du premier amour à Brian Austin Green Split & MGK Engagement

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.