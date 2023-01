Megan Fox porte un bikini orange et fait ses débuts avec Bob blond : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Megan Fox est plus beau que jamais ! L’actrice de 36 ans a été stupéfaite alors qu’elle portait un bikini string orange dans une nouvelle histoire Instagram sexy publiée sur sa page le vendredi 27 janvier. Confessions d’une Reine de Drame Adolescent alun a remonté le bas pour montrer sa manucure blanche alors qu’elle semblait montrer des marques rouges de ventouses, une ancienne pratique de médecine alternative qui stimule la peau et les muscles.

Immédiatement après le coup de bikini, elle a fait ses débuts avec une nouvelle coiffure bob blonde! Le look est un contraste frappant avec ses cheveux longs et sombres habituels qu’elle a bercé pendant plusieurs années. Bien que certains fans disaient “nouvelle année, nouveau faire” à propos du tout nouveau style de Meg sur Instagram, d’autres ont noté qu’elle était dans la bande-annonce – suggérant qu’il s’agissait peut-être d’une perruque pour un tournage ou un rôle à venir. Le style élégant comprenait une frange – également une nouvelle pour la maman de trois enfants – aux côtés de la teinte plus claire. Dans une autre courte vidéo, elle a révélé une lumière dans sa bouche et a taquiné “mais pouvez-vous deviner pourquoi?”

Les nouveaux postes viennent au milieu des rumeurs en cours selon lesquelles le Transformateurs star et son fiancé Mitrailleuse Kelly se sont séparés après un peu plus de deux ans ensemble – cependant, elle a clairement indiqué via Instagram que ce n’était pas le cas. Megan a partagé une photo d’une série d’images encadrées du couple dans ses histoires le 28 janvier, en écrivant: “Le pendule dit que vous devez les niveaux de pêche à la traîne les plus nuancés.” Des pétales de sauge et de rose pouvaient être vus devant les images, qui comprenaient plusieurs apparitions sur le tapis rouge et un joli selfie. Une vidéo de MGK tenant un chat mignon dans sa robe verte a suivi le message.

Dans un autre post, Megan et un ami ont discuté des relations amoureuses – l’actrice exprimant qu’elle aime les partenaires qui sont “drames” et “toxiques” en plus d’être “dysfonctionnels”. Son amie a alors demandé: “Où puis-je trouver un milliardaire avec des tatouages ​​et un chignon d’homme et grand?” à quoi Megan a répondu: “Mhmmmm c’est pourquoi je reste” – doublant le fait qu’elle et MGK sont toujours ensemble et fiancés.

