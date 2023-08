Megan Fox porte de la lingerie en dentelle dans la bande-annonce de « Expendables 4 » – Hollywood Life

Voir la galerie







Megan Fox les fans devraient être très excités pour Dépenser4bles basé sur la nouvelle bande-annonce. L’actrice de 37 ans fait ses débuts dans le quatrième film de la franchise d’action et passe un moment super sexy avec sa co-star Jason Statham dans le dernier instant de la bande-annonce publiée le 23 août. Après toutes les images pleines d’action, la bande-annonce montre Megan portant de la lingerie en dentelle rouge alors qu’elle est allongée dans le lit avec Jason, 56 ans. La bombe brune a la main sur le ventre nu de Jason, et sa chaude corps incliné vers la caméra. L’avertissement classé R est affiché de manière appropriée sur la scène pendant l’extrait de la scène chaude de Megan et Jason.

Megan incarne Gina, une agente de la CIA et petite amie du personnage de Jason, Lee Christmas, dans Consommables 4 qui sort le 22 septembre. En plus de sa scène de lingerie, Megan tient également une arme à feu alors qu’elle se lance dans la bataille avec tous les hommes de la nouvelle bande-annonce. Une autre scène la montre renversant un homme au sol avec ses jambes, puis lui tirant brutalement une balle dans la tête sans aucun remords. Mitrailleuse KellyLa fiancée de porte un haut noir et un pantalon noir en latex dans ces scènes d’action palpitantes.

La première Dépenser4bles la bande-annonce sortie en juin présentait un autre moment sexy entre Megan et Jason. La conversation au chat et à la souris de leurs personnages se transforme en un combat passionné. Ils se battent sur le canapé et traversent même le mur, puis Megan est allongée sur le sol sur le dos tandis que Jason la chevauche et déplace sa tête le long de son corps. Pas étonnant que ce film soit classé R !

Le Consommables la franchise a fait ses débuts en 2010. Sylvester Stallone l’a co-écrit avec David Callaham et a également joué dans son rôle principal et l’a réalisé. Rocheux La star a également été scénariste pour les deux suites, mais est de retour dans son rôle de Barney Ross pour la quatrième. Dépenser4bles aussi des étoiles 50 centimes comme Easy Day, Dolph Lundgren comme l’artilleur Jensen, Randy Couture comme route à péage, Andy García comme Marsh, et Iko Uwaïs comme Suarto.