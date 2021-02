Megan Fox nie les déclarations anti-masque après qu’un faux message soit devenu viral

Le couple a récemment célébré leur première Saint-Valentin ensemble, et ce fut tout simplement mémorable.

Le 14 février, le chanteur de « Bloody Valentine » a affirmé qu’il portait du sang de Megan – attendez-le – autour du cou. Dans sa publication Instagram, la star de 30 ans a affiché son collier en forme de flacon, qui semblait avoir une goutte de sang scellée à l’intérieur.

« Je porte ton sang autour de mon cou, » il a légendé son message, « ma chère amoureuse. »

Ajoutant plus de carburant au feu, Megan est allée sur Instagram, l’écriture, « voilà mon cœur. »

« Manifeste à l’extérieur de mon corps », continua-t-elle, « drapée dans la silhouette imposante d’un garçon des plus inhabituellement beau garçon magique et hanté cinétique et torturé éthéré et dangereux génie créateur éternel cosmique sans loi. »

Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré à E! News que Megan et Machine Gun Kelly sont la vraie affaire, disant qu’elle est « très sérieuse avec MGK et le voit comme son âme soeur et partenaire de vie. Ils prévoient d’être ensemble pour toujours. »

Selon la source, l’actrice espère finaliser son divorce d’avec Brian Austin Green « pour qu’elle puisse avancer et avancer. »

« Brian ne facilite certainement pas les choses ou ne fait pas les choses rapidement », a expliqué l’initié, ajoutant: « Megan aimerait conclure et terminer le plus rapidement possible, mais Brian ne travaille pas exactement avec elle sur ce point. »

Brian et Megan ont tous deux demandé la garde physique et légale conjointe de leurs trois fils, Voyage, 4, Bodhi, 6 et Noé8. De plus, Megan demande la cessation de la pension alimentaire pour époux pour elle-même et pour l’acteur de 47 ans.