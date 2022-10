Megan Fox Models Purple Jumpsuit & Knee-High Boots: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Megan Fox36 ans, a présenté une tenue fabuleuse sur son Instagram dimanche 2 octobre. le corps de Jennifer l’actrice a porté une combinaison violette moulante qui mettait en valeur sa silhouette mince et sexy. Megan portait également une paire de bottes violettes à hauteur de genou et un joli chapeau flou violet, qui couvrait le haut de ses longues tresses sombres qui descendaient jusqu’à ses hanches dans un motif ondulé.

Megan portait également un visage plein de maquillage, y compris un fard à paupières foncé et un rouge à lèvres rose clair. Elle avait également une manucure bleu foncé qui a ajouté à son look brillant pour les photos. Megan a flashé trois poses sexy sur un tapis blanc à côté de murs en bois pour la caméra. Elle a sous-titré le post, “morelle mortelle 🌸🙇🏻‍♀️”.

Le jour même où Megan a posté un aperçu de sa tenue violette, elle portait un haut court vert fluo et un bas noir lors d’un déjeuner avec son fiancé. Mitrailleuse Kelly, 32 ans, à Londres, en Angleterre. Megan portait également un chapeau en fausse fourrure noire, des talons à plateforme noirs et avait ses longs cheveux détachés alors qu’elle ajoutait un maquillage magnifique au look.

Megan et MGK étaient récemment en France pour la Fashion Week de Paris, où elles ont modelé des tenues fabuleuses en se tenant la main. Megan portait une robe en jean moulante et plongeante avec un long manteau en jean sur le dessus, tandis que MGK a choisi de porter un gilet en fourrure rose et pas de chemise. Le couple, qui s’est fiancé en janvier 2022, a été vu quittant son hôtel à Paris et se dirigeant vers un défilé pour voir quelques-unes des meilleures tendances de la saison.

Les tourtereaux se sont promenés à l’automne, après avoir réduit leurs apparitions publiques au cours de l’été lors de la tournée de MGK. Cela a suscité des spéculations sur la rupture, bien qu’une source ait dit HollywoodLa Vie que Megan et MGK sont toujours amoureux et prévoient toujours de se marier bientôt. L’initié a également révélé que le couple “plaisantait tous les deux sur le fait de s’enfuir à Vegas et de s’enfuir, donc c’est toujours une possibilité, personne ne serait trop choqué”.