Megan Fox ne cache pas son appréciation pour Mitrailleuse Kellyle récent passage de Saturday Night Live, même si cela se fait au détriment des précédents invités musicaux de l’émission.

Après que son petit ami ait fait ses débuts dans la série de sketchs comiques NBC de longue date en interprétant ses airs « Lonely » et « My Ex’s Best Friend » pour l’épisode du samedi 30 janvier, Megan s’est mise à Instagram le 31 janvier pour offrir des éloges. Elle a également partagé un carrousel de photos prises au cours de cette semaine passionnante.

« Semaine SNL », l’actrice de 34 ans a sous-titré le message. « La meilleure performance que la série ait jamais vue. » Elle a ajouté un emoji qui explose la tête, suivi d’un emoji au cœur brisé.

Certes, son message était bien intentionné, car il s’agit d’un sentiment très favorable à exprimer. Cela dit, étant donné que SNL est connue pour présenter certains des musiciens les plus emblématiques et les plus aimés de l’industrie au cours de ses 46 saisons, cette légende pourrait créer des moments gênants si jamais elle traîne avec des chanteurs dans un proche avenir.