Donnez-lui une raison et Megan Fox se transformera en une protectrice extérieurement féroce, dénigrant quiconque attaquerait ses trois jeunes fils.

L’actrice de « Transformers » et actuelle modèle de couverture de Sports Illustrated Swimsuit s’est rendue sur Instagram pour éviscérer Robby Starbuck, un ancien candidat républicain au Congrès de Nashville, Tennessee, après avoir affirmé que l’actrice avait « forcé » ses fils à porter des robes.

« Je ne veux vraiment pas te donner cette attention parce que tu es clairement [sic] un chasseur d’influence, mais laissez-moi vous apprendre quelque chose… Indépendamment [sic] à quel point vous pouvez devenir désespéré à un moment donné pour acquérir la richesse, le pouvoir, le succès ou la renommée – n’utilisez jamais les enfants comme levier ou monnaie sociale. Surtout sous des prétextes malveillants et erronés », a-t-elle commencé.

« Exploiter l’identité de genre de mon enfant pour attirer l’attention dans votre campagne politique vous a mis du mauvais côté de l’univers », a-t-elle ajouté.

« J’ai été brûlée sur le bûcher par de petits hommes narcissiques et impuissants comme vous à plusieurs reprises », a-t-elle poursuivi, en insistant sur chaque adjectif sur une ligne de texte distincte. « Et encore [I’m] toujours là. »

« Tu as baisé avec la mauvaise sorcière », a-t-elle ajouté.

Fox partage trois fils, Noah, 10 ans, Bodhi, 9 ans et Journey, 6 ans, avec son ex-mari et acteur Brian Austin Green.

Les enfants ont été photographiés par les paparazzi portant des robes.

Dans une interview avec Glamour UK l’année dernière, Fox a révélé que son fils aîné, Noah, portait des robes depuis qu’il avait 2 ans.

« J’ai acheté un tas de livres qui traitaient en quelque sorte de ces choses et abordaient un éventail complet de ce que c’est. Certains des livres sont écrits par des enfants transgenres. Certains des livres parlent à peu près de la façon dont vous pouvez être un garçon et porter une robe ; vous pouvez vous exprimer à travers vos vêtements comme vous le souhaitez. Et cela n’a même rien à voir avec votre sexualité. Donc, depuis qu’ils sont très jeunes, j’ai intégré ces choses dans leur vie quotidienne pour que personne on dirait qu’ils sont bizarres ou étranges ou différents », a-t-elle expliqué à propos de leur liberté de s’habiller comme ils l’aiment.

Starbuck, qui dit qu’il vivait dans la même communauté fermée que Fox, dit que ces tenues ne sont pas le choix des enfants.

« J’ai vu 2 d’entre eux faire une dépression totale en disant qu’ils avaient été forcés par leur mère à porter des vêtements de fille alors que leur nounou essayait de les consoler. C’est de la pure maltraitance d’enfants. Priez pour eux », a-t-il écrit à propos d’une expérience dont il dit avoir été témoin, accompagnée d’une photo de paparazzi de Fox avec ses fils.

« Plus de contexte », a-t-il ajouté dans un tweet séparé. « C’était il y a environ 5 ans, donc ils étaient plus jeunes qu’ils ne le sont sur cette photo. Il y avait un autre témoin + la nounou quand les garçons ont fait ça. Cela a commencé avec l’un et l’autre est intervenu. Le 3e enfant n’était pas impliqué. Nous savions La Californie ne ferait rien à ce sujet parce que l’État célèbre ce genre de choses et qu’elle est célèbre. »

« Une ride plus étrange: j’ai travaillé avec Megan une fois sur un petit tournage environ un an environ avant qu’elle ne s’installe dans notre communauté et elle était très gentille avec moi, donc j’ai été choqué quand cela s’est produit plus tard. Juste une situation très étrange mais clairement ces garçons n’étaient pas contents », poursuit le tweet. « Je n’ai jamais rien dit publiquement parce qu’ils étaient si jeunes et je pensais que ça s’arrêterait parce qu’ils exprimaient vocalement le désir de porter des » vêtements de garçon « . Nous avons déménagé à TN peu de temps après et j’ai vu cette photo des garçons circuler en ligne cette semaine. Vraiment triste que cela ne se soit pas arrêté à l’époque et j’aurais aimé pouvoir faire plus à l’époque, mais il n’y avait vraiment rien que nous puissions faire en Californie. »

« Je ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagissent à mes enfants », a déclaré Fox à Glamour UK. « Je ne peux pas contrôler les choses que d’autres enfants – avec qui ils vont à l’école – ont été enseignées et ensuite répétées. … C’est aussi pourquoi je ne mets pas vraiment mes enfants sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Je suis si fier de mes enfants.

« Noah est un pianiste incroyable. Il peut apprendre le concerto de Mozart en une heure. Je veux que les gens voient ça, mais je ne veux pas non plus que le monde ait accès à cette âme douce et dise toutes les choses que nous savons tous qu’ils ‘ va dire. »