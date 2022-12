Megan Fox et MGK lancent une collaboration de vernis à ongles avec de nouvelles photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA

La Megan Fox et Mitrailleuse Kelly La ligne de collaboration de vernis à ongles est arrivée, et la paire a naturellement annoncé son nouveau produit avec une séance photo sensuelle. La le corps de Jennifer L’actrice de 36 ans et la star du pop-punk de 32 ans ont toutes deux peint leurs ongles avec des couleurs vives de leur ligne UN/DN et la marque a partagé les photos sur Instagram le jeudi 1er décembre.

(Photo de Cibelle Lévi)

Megan a peint ses ongles en vert vif, et ils étaient longs et pointus. MGK a secoué une teinte bleu vif. Pour l’une des photos, l’arrière de la tête de la chanteuse “Emo Girl” a été montré, avec les mains de sa fiancée autour de son cou, montrant bien en évidence les ongles. Il lui a tenu les mains pour le tir. Un autre angle montrait Megan berçant sa tête, alors qu’elle se penchait près de lui. “Je vous connais. Je vous ai connu tant de fois sous tant de formes différentes dans tant de vies différentes », lit-on dans la légende.

La ligne UN/DN est disponible en deux ensembles : The Big Bang Set, qui contient trois couleurs, et The Play With Fire Kit, qui a six vernis différents. Megan a expliqué avoir été inspirée par l’astrologie et les cristaux pour la ligne dans une récente interview avec Séduire. “La collection a pour thème certains de mes cristaux et pierres précieuses préférés”, a-t-elle déclaré. “J’adore porter des tons de bijoux car ils se marient bien avec ma coloration naturelle.”

MGK et Megan aiment régulièrement coordonner leurs tenues et les assortir, il n’est donc pas surprenant qu’elles aient collaboré sur une ligne de vernis à ongles. En octobre, le couple a tout mis en œuvre pour Halloween avec une série de costumes épiques, y compris des personnages de jeux vidéo de LA légende de Zelda, un prêtre sexy et un équipement de bondage, et un autre ancien couple emblématique : Paméla Anderson et Tommy Lee.

Après que le couple se soit fiancé en janvier, ils n’ont pas hésité à montrer leur amour et leur PDA. Quand le Vente grand public La chanteuse a partagé une série de photos sur Instagram en octobre, a commenté Megan avec une légende aimante, montrant qu’elle voulait avoir des enfants avec son futur mari. “Jamais quelqu’un avec une meilleure structure osseuse n’a marché sur cette terre. D’une beauté exquise et dévastatrice. Et 6 pieds 5 pouces ? Tuez-moi ou mettez-moi enceinte. Ce sont les seules options », a-t-elle écrit.