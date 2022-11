Megan Fox et Machine Gun Kelly portent des manteaux surdimensionnés pour un rendez-vous galant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Megan Fox36, et Mitrailleuse Kelly, 32 ans, a bravé une tempête de pluie inattendue à Los Angeles mardi soir, le 8 novembre, pour un dîner au hotspot des célébrités Catch Steak. Le couple A-list portait des manteaux surdimensionnés pour garder leurs tenues élégantes au sec de la pluie à leur arrivée au restaurant populaire.

Plus à propos Megan Fox

Megan portait un ensemble entièrement vert qui comprenait son épais manteau de fourrure et une paire de pantalons de survêtement assortis. La le corps de Jennifer L’actrice portait également une paire de baskets Nike vertes et blanches. Elle a gardé ses cheveux bruns foncés pour le dîner avec son futur mari, dont le vrai nom est Boulanger Colson.

La tenue de MGK comprenait une veste imprimée en noir et blanc sur une chemise en tricot noire qui exposait certains de ses tatouages ​​complexes. Le hitmaker “Wild Boy” portait également une paire de pantalons amples en cuir noir et des chaussures assorties. Megan et MGK ont essayé de se protéger des paparazzis, alors qu’ils s’aventuraient rapidement sous la pluie et se précipitaient dans le restaurant pour un dîner romantique.

Megan et MGK ont montré une mode fabuleuse ces derniers temps, y compris lorsqu’ils ont canalisé Paméla Anderson et Tom Lee pour une fête d’Halloween la semaine dernière. Megan s’est transformée en icône canadienne blonde dans une robe en latex rose et bordeaux tandis que MGK était un clone du batteur tatoué de Mötley Crüe, jusqu’à la cigarette. Le 31 octobre, le couple a créé des looks de la Zelda jeu vidéo alors que Megan s’est transformée en personnage principal tandis que sa pression principale s’est déguisée en Link avec des oreilles d’elfe.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Cela fait presque un an depuis que Megan et MGK se sont fiancés, en janvier 2022, mais le couple n’a pas révélé beaucoup de détails sur leur mariage. Une source a déjà dit HollywoodLa Vie que les fiancés ont plaisanté sur le fait de s’enfuir à Las Vegas, au lieu d’avoir un mariage traditionnel. “C’est toujours une possibilité, personne ne serait trop choqué”, a déclaré l’initié.