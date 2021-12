Megan Fox et Machine Gun Kelly forment un couple jumelé en blazers noirs – Photo

Voyant double! Lors de sa soirée de lancement UN / DN LAQR, Machine Gun Kelly a arboré un look exactement comme sa magnifique petite amie Megan Fox.

Mitrailleuse Kelly, 31, et Megan Fox, 35 ans, partagent de nombreux objets personnels, comme son collier rempli de son sang, il n’est donc pas surprenant qu’ils partagent également les mêmes goûts vestimentaires. Lors d’une soirée de lancement de la ligne de vernis à ongles de MGK UN/DN LAQR à West Hollywood le 4 décembre, la paire se jumelait dans des ensembles entièrement noirs complémentaires. Le rappeur devenu chanteur a bercé une veste brillante et un pantalon assorti, tandis que le Transformateurs l’actrice a volé la vedette dans une mini-robe blazer noire plongeante, comme on le voit sur de nouvelles photos publiées via Courrier quotidien.

Le chanteur de « Bad Things » a montré ses tatouages ​​​​sur la poitrine alors qu’il n’avait pas de chemise sous la veste. Il a accessoirisé le look punk-rock avec du vernis à ongles rose, peut-être sa propre marque, et un brassard à lèvres argenté avec un design de croc. Megan a laissé peu de place à l’imagination avec le numéro audacieux, car il était moulant et coupé haut sur ses jambes. Elle a gardé ses tresses sombres de marque longtemps et lâches, tout en complimentant sa beauté naturelle avec un peu de maquillage. Des talons aiguilles à bout ouvert, un sac à main fastueux et des bagues en argent raffinées du style gothique.

Le couple est inséparable depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble l’année dernière, c’est à ce moment-là que MGK a tout fait pour tenter de séduire la star de « Jennifer’s Body ». Trois jours seulement avant la soirée de lancement du vernis à ongles, MGK a révélé qu’il s’était accidentellement poignardé en essayant d’impressionner Megan. Au L’émission de ce soir avec Jimmy,, il a dit que l’incident s’était produit alors qu’il se détendait avec Megan à la maison après son apparition sur Saturday Night Live. « Je me suis dit ‘regarde ça, c’est malade' », se souvient-il en jetant un couteau en l’air. « Tu sais comment tu le vomis et tu es censé l’attraper ? Je l’ai regardée et je me suis dit « Regarde ça » et je me suis dit « Ugh! » » Son plan a été un énorme échec, car il a dit qu’il avait fini par se blesser, puis a montré la cicatrice à l’hôte pour le prouver.

Malgré la douleur, MGK a déclaré qu’il avait joué jusqu’à ce que Meghan quitte sa maison le lendemain et qu’il puisse bouder en privé. « Le lendemain matin, dès qu’elle est partie, je me suis dit: » Yo, j’ai besoin de points de suture très rapidement. J’ai un coccyx meurtri et un couteau dans la main’ », a-t-il déclaré en riant.