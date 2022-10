Megan Fox et Machine Gun Kelly crucifiés pour avoir « moqué » le christianisme en costumes d’Halloween : « Abhorrent »

Megan Fox et son beau Machine Gun Kelly ont été fustigés en ligne pour leurs costumes d’Halloween par ceux qui les considéraient comme offensants sur le plan religieux.

L’actrice de 36 ans a posté une série de photos sur son Instagram avec une légende qui disait : “Le dimanche, nous prenons la communion”. Le rappeur de 32 ans semblait être habillé en prêtre qui a donné la communion à un renard agenouillé.

Le couple a immédiatement fait face à un contrecoup pour s’être « moqué » de la foi chrétienne, un utilisateur écrivant : « Inacceptable. Personne ne devrait jamais se moquer de la religion de quelqu’un d’autre.

Une autre personne a commenté: “Qu’est-il arrivé à l’appropriation culturelle? Pourquoi est-ce mal de se déguiser en Indien mais d’accord pour se moquer de la foi catholique. C’est absolument odieux et offensant et j’en ai tellement marre du double standard.”

Une autre personne a partagé sa frustration en écrivant : “Que cela se moque de N’IMPORTE QUELLE autre religion/vision du monde et tout le monde serait si bouleversé. Je jure que l’obsession de se moquer de Jésus et de la foi chrétienne est tellement écoeurante et haineuse. Pas surpris cependant.”

Même les fans de la star ont été critiques, écrivant à Fox : “Femme, je t’aime vraiment, mais s’il te plaît, laisse les religions en dehors des costumes.”

Au cours du week-end, Fox et Machine Gun Kelly, né Colson Baker, ont enfilé des costumes comme Pamela Anderson et Tommy Lee.

Alors que cette sélection de costumes a valu au duo des commentaires positifs, avec un fan commentant sur Instagram de Fox, “Vous avez tous les deux complètement cloué ce look, c’est parfait pour omg obsédé”, cela a également conduit à des réponses négatives de la part des utilisateurs qui ont contesté la nature abusive d’Anderson et la relation de Lee. Une personne a écrit : “Non, ce ne sont pas des costumes. C’est bizarre compte tenu de la relation abusive bien connue entre Pam et Tommy.”

Fox et Kelly ont déjà été au centre de la controverse. Après avoir annoncé leurs fiançailles en janvier, les fans n’ont pas tardé à remettre en question la légende Instagram de Fox, où elle faisait référence à boire le sang de son partenaire.

Fox et Kelly sont connus pour montrer leur affection l’un pour l’autre en public.