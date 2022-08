Megan Fox et Kourtney Kardashian portent des tongs noires SKIMS sur de nouvelles photos – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : @CelebCandidly/ MEGA

Megan Fox et Kourtney Kardashian a mis le feu à Instagram le lundi 1er août, lorsque le Transformateurs La beauté a posté des photos torrides du duo portant des strings noirs sexy tout en se blottissant. Sur la première photo, Megan, 36 ans, a touché sa joue à Kourtney, 43 ans, alors qu’ils regardaient tous les deux la caméra. Une autre photo de l’image composite semblait montrer l’actrice et le fondateur de Poosh entrelaçant leurs jambes. Encore une autre photo dans la courte galerie montrait Kourtney Straddling Megan dans une salle de bain, et la troisième image montrait Kourtney allongée sur le carrelage pendant que Megan posait sa main sur son genou de manière séduisante.

“BTS de mes skims tournés avec Kourtney”, Megan a légendé la photo. « Devrions-nous créer un OnlyFans ? » Elle a également tagué coiffeur Andrew Fitzsimons en tant que photographe. Kourt a pris la section des commentaires pour répondre, “Nous sommes si mignons” aux côtés d’un emoji d’un cœur noir.

Beaucoup des 20,3 millions de followers de Megan ont convenu que oui, un compte conjoint OnlyFans serait incroyable ! “Ne nous menacez pas de passer un bon moment”, a réagi hilarant un adepte, tandis qu’un autre a écrit, “Ce serait le plus chaud de”, à côté d’un emoji de flamme et du hashtag #girlcrush. “Si vous le faisiez, vous feriez littéralement exploser Internet”, a commenté un autre fan.

Les photos viennent après Megan et son fiancé, le rappeur Mitrailleuse Kelly, est apparu aux noces italiennes somptueuses et étoilées de Kourntey avec le batteur de Blink-182 Travis Barker le 22 mai à Portofino. En septembre, les superbes copains ont présenté leurs hommes respectifs aux VMA 2021 comme leurs «futurs bébés papas». Ils ont également été vus traîner à Venice Beach pendant que leurs gars se produisaient en direct.

En septembre 2021, les fabuleuses brunes sont apparues sur des photos de SKIMS, alors qu’elles partageaient une pomme tout en portant de la lingerie noire SKIMS. Dans un autre, Kourtney a nourri Megan de cerises dans une assiette alors qu’elles étaient assommées en soutiens-gorge et sous-vêtements blancs. “J’adore le fait que SKIMS comprenne vraiment ce que les femmes veulent porter et qu’elles veulent se sentir sexy, confiantes et autonomes”, a déclaré Megan via une publication SKIMS sur Instagram le 24 septembre. “J’ai adoré participer à cette campagne avec Kourtney, nous avions tellement beaucoup de plaisir à tirer ensemble.