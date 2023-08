Megan Fox est poète et certains hommes qu’elle a rencontrés le sauront.

L’actrice de « Teenage Mutant Ninja Turtles » a écrit un recueil de poèmes intitulé « Pretty Boys are Dangerous » qui, selon elle, a été écrit « dans le but d’extirper la maladie qui s’était enracinée en moi à cause de mon silence ».

La femme de 37 ans a poursuivi en disant dans la déclaration sur son nouveau livre : « J’ai passé toute ma vie à garder les secrets des hommes, mon corps me fait mal de porter le poids de leurs péchés. Ma liberté vit dans ces pages. «

Elle a dit qu’elle espère que le livre « inspirera les autres à reprendre leur bonheur et leur identité en utilisant leur voix pour éclairer ce qui a été enterré, mais pas oublié, dans l’obscurité ».

MEGAN FOX ÉTINCELLE UN COMMENTAIRE CHAUD DE MACHINE GUN KELLY APRÈS DES RUMEURS DE RUPTURE

« J’ai écrit un livre », Fox a simplement légendé un post Instagram mardi qui montrait la couverture de son livre.

Le fiancé de Fox, le rappeur Machine Gun Kelly, a écrit dans les commentaires « fier de toi » avec un emoji de feu.

Fox est en couple avec Machine Gun Kelly depuis deux ans. Avant cela, l’actrice a été mariée à l’acteur de « 90210 » Brian Austin Green de 2010 jusqu’à leur séparation en 2019. Leur divorce a été finalisé l’année dernière. L’ancien couple partage trois enfants ensemble.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR POSTER

L’éditeur de Fox, Gallery Books, une division de Simon & Schuster, a déclaré que l’actrice montrait son « humour méchant » dans plus de 80 poèmes qui sont également à la fois « déchirants » et « sombres ».

Dans sa poésie, Fox « raconte toutes les façons dont nous nous adaptons à la forme de ceux que nous aimons, même si cela signifie nous perdre dans le processus », a déclaré l’éditeur.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’éditeur a qualifié le livre de Fox de « début puissant de l’une des femmes les plus connues de notre époque ».

« Tournez la page, croquez la pomme et mordez dans les livres les plus délicieusement captivants et addictifs que vous lirez toute l’année », note l’éditeur.

Le livre de Fox sort le 7 novembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS