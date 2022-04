Megan Fox dit qu’elle et Machine Gun Kelly se boivent le sang “à des fins rituelles”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Megan Fox et sa fiancée Machine Gun Kelly boivent le sang de l’autre, mais c’est juste “à des fins rituelles”.

Le joueur de 35 ans s’est assis avec Glamour Royaume-Uni pour une nouvelle couverture et a fait la déclaration à un journaliste abasourdi.

“Donc, je suppose que boire le sang de l’autre pourrait induire les gens en erreur ou les gens nous imaginent avec des gobelets et nous sommes comme” Game of Thrones “buvant le sang de l’autre”, a déclaré Fox. “Ce ne sont que quelques gouttes, mais oui, nous consommons le sang de l’autre à l’occasion à des fins rituelles uniquement.

“Je suis beaucoup plus contrôlée”, a expliqué la mère de trois enfants. “Je lis des cartes de tarot, et je suis dans l’astrologie et je fais toutes ces pratiques et méditations métaphysiques. Et je fais des rituels sur les nouvelles lunes et les pleines lunes et toutes ces choses. Et donc, quand je le fais, c’est un passage , ou il est utilisé pour une raison.

“Et c’est contrôlé là où c’est comme:” Versons quelques gouttes de sang et buvons-en chacun “”, a-t-elle poursuivi. “Il est beaucoup plus désordonné, agité et chaotique, où il est prêt à se couper la poitrine avec du verre brisé et à dire:” Prends mon âme “.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela se produisait réellement, Fox a répondu: “Cela n’arrive pas. Laissez-moi vous dire. Peut-être pas exactement comme ça, mais une version de cela s’est produite plusieurs fois.”

En janvier, la star de “Transformers” a annoncé ses fiançailles sur Instagram. À l’époque, Fox avait partagé qu’elle et la chanteuse de 32 ans “se buvaient le sang de l’autre” pour commémorer l’occasion. Le couple est également connu pour porter des flacons de sang l’un de l’autre autour du cou, comme Angelina Jolie et Billy Bob Thornton, qui se sont mariés en 2000 mais ont arrêté en 2003.

La bague de fiançailles de Fox est composée d’une bande magnétique conçue comme deux épines. Elle a plaisanté en disant qu’il avait été créé de cette façon afin que cela lui fasse du mal si jamais elle le retirait.

La star a également déclaré au point de vente qu’elle croyait manifester son partenaire, dont le nom de naissance est Colson Baker, depuis qu’elle avait quatre ans. Machine Gun Kelly a dit à Fox qu’il n’avait joué le rôle que dans “Midnight in the Switchglass” pour pouvoir la rencontrer. Les deux ont déclaré être tombés amoureux en juillet 2020.

“J’ai eu une expérience inverse où je ne savais pas pourquoi je prenais le film”, a déclaré Fox. “Je savais juste que je devais le faire pour une raison quelconque. Et puis quand j’étais à la table de lecture, il y avait encore un personnage qui n’avait pas été casté. Et j’ai demandé : ‘Qui jouait ce personnage ?’ Et ils étaient comme, ‘Oh, c’est Machine Gun Kelly.’ Et je connaissais en quelque sorte le nom mais je ne le connaissais pas, alors je le cherchais et je me disais: “Oh, je vais avoir tellement de problèmes …”

“Il est littéralement mon type physique exact que je manifeste depuis que j’ai quatre ans. J’ai aussi quatre ans de plus que lui. Donc, je pense que je l’ai fait. Mes pensées et mes intentions ont fait de lui la personne qu’il est. Qui sait à quoi il aurait ressemblé ou été si ce n’était pas pour moi ? »