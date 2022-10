Megan Fox dit à Machine Gun Kelly de “me mettre enceinte” sur Instagram Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Megan Fox a bébé sur le cerveau! L’actrice de 36 ans a demandé à son fiancé, Mitrailleuse Kelly, 32 ans, pour l’imprégner en réponse à un diaporama de photos Instagram qu’il a partagé le mercredi 26 octobre. “Jamais personne avec une meilleure structure osseuse n’a marché sur cette terre”, a-t-elle jailli dans la section des commentaires, comme on le voit ici. “Exquisément, d’une beauté dévastatrice. Et 6 pieds 5 pouces ? Tuez-moi ou mettez-moi enceinte. Ce sont les seules options. Les photos sous lesquelles elle a laissé le commentaire assoiffé provenaient du gala 2022 Time100 Next le 25 octobre, au cours duquel le rappeur, de son vrai nom Colson Baker, a enfilé un corset transparent et coiffé ses cheveux décolorés en un chignon haut.

Megan et MGK se sont rencontrés début 2020 lors du tournage de leur film, Minuit dans le Switchgrass. Le couple a ensuite été aperçu en train de passer du temps ensemble au milieu de la séparation de Megan de son mari Brian Austin Vert après presque 11 ans ensemble. La Transformateurs La star a joué l’intérêt amoureux de MGK dans son clip vidéo de mai 2020 pour “Bloody Valentine”, et leur relation a été rendue publique peu de temps après. Le hitmaker “My Ex’s Best Friend” partage une fille, Cassie, 13 ans, avec son ex. Pendant ce temps, Megan a trois garçons — Noédix, Bodhi8 et Périple6 — avec Brian.

Bien que Megan et MGK n’aient pas dit extérieurement qu’ils prévoyaient d’avoir des enfants ensemble, le commentaire fiévreux de Megan sous la publication Instagram de son amant n’est pas la première fois qu’elle fait allusion à avoir des enfants avec lui. Comme les fans s’en souviendront peut-être, Megan et Kourtney Kardashian a présenté le mari de MGK et Kourtney Travis Barker avant de se produire ensemble aux MTV Video Music Awards 2021 en tant que “futurs bébés papas”.

De plus, une personne proche de l’heureux couple a précédemment révélé à HollywoodLa Vie qu’ils ont pleinement l’intention de faire grandir leur famille. “Un bébé est à 100% dans le plan de Megan et Colson, c’est quelque chose dont ils parlent ouvertement depuis qu’ils se sont rencontrés pour la première fois”, a déclaré la source. HL EXCLUSIVEMENT. L’initié a ajouté que Meghan et MGK n’essayaient pas spécifiquement d’avoir un enfant en ce moment, mais ne s’y opposaient pas. “Chaque fois que cela se produit, ils l’adoptent”, ont-ils noté. “Ils laissent essentiellement le destin décider.”

Pour l’instant, cependant, ils profitent de leur temps en tant que famille de six personnes. La famille recomposée s’entend si bien que les futurs époux sont ravis d’avoir leurs quatre enfants super impliqués dans leurs futurs noces. “Colson et Megan en ont discuté et ils veulent tous les deux que tous leurs enfants fassent partie de leur mariage d’une manière ou d’une autre”, a déclaré une autre source EXCLUSIVE à HollywoodLa Vie. « Même si Megan et Colson ne sont pas ensemble depuis longtemps, Megan est très proche de Casie. Megan aimerait que Casie fasse partie de sa fête de mariage, ce qui signifie le monde pour Colson. Ils veulent aussi vraiment que les garçons de Megan soient impliqués, alors ils travaillent sur tout ça.