Megan FoxLe message est clair et net.

La Transformateurs l’étoile est ne pas Fiancé à Mitrailleuse Kelly, du moins pas encore de toute façon. En bref, des paparazzi ont récemment repéré Megan en train de balancer un énorme anneau cette doigt, déclenchant une frénésie de spéculations que MGK avait proposé.

À la lumière des rumeurs, Megan a profité de son histoire Instagram le vendredi 29 janvier pour remettre les pendules à l’heure. Elle a partagé une photo en gros plan de l’accessoire, qui, à la grande déception des fans, n’est en aucun cas une boule de fiançailles en diamant.

La grosse bague en argent a « F – K YOU » plaqué dessus, et pour plus de mesure, Megan a inclus un visage emoji irrité.

Mais juste parce que les cloches de mariage ne sont pas dans l’avenir immédiat du couple, on ne peut nier que Megan et son beau rocker sont la vraie affaire. En fait, c’était le coup de foudre pour Megan et MGK après la première rencontre sur le tournage de Minuit dans le Switchgrass il y a près d’un an.