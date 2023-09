Megan Dover nommée lauréate du prix Cable Women In Technology 2023

Le réseau WICT, la Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE), une filiale de CableLabs, et Cablefax ont choisi Megan Dover comme lauréate du Women in Technology Award 2023. Dover est vice-président, produit pour Cox Business.

Le Women in Technology Award a été lancé pour la première fois en 1995 pour reconnaître et honorer les femmes leaders dans le domaine de la technologie du câble. Ce prix annuel récompense les réalisations d’une femme qui fait preuve d’une réussite professionnelle exceptionnelle et contribue de manière significative à l’avancement de la technologie dans l’industrie du câble et des médias.

« Nous sommes très fiers d’honorer Megan Dover en tant que récipiendaire distinguée du prix Women in Technology de cette année. Son leadership éprouvé, associé à ses réalisations professionnelles, fait d’elle une pionnière en matière d’innovation », a déclaré Maria E. Brennan, CAE, présidente-directrice générale du réseau WICT. « Elle rejoint un groupe d’élite d’anciens lauréats, et l’ensemble du réseau WICT adresse ses félicitations enthousiastes à Megan. »

Toni Stubbs, lauréate de 2022, remettra le prix Women in Technology 2023 à Megan Dover dans la soirée du mercredi 18 octobre, lors des SCTE Awards et de la célébration du 40e anniversaire de l’Expo à Denver. En tant que récipiendaire du prix Women in Technology 2023, Dover sera présentée dans un prochain numéro de Cablefax avec un article détaillant ses nombreuses réalisations.

« Megan Dover est une leader dynamique et mérite amplement le prix Women in Technology », a déclaré Mark Dzuban, président-directeur général de SCTE. « Notre industrie a la chance de bénéficier de son expertise et de son leadership dans l’avancement de la technologie du câble et des médias, et nous la félicitons avec enthousiasme pour cet honneur prestigieux.

« Megan a rejoint Cox fraîchement sortie de l’université et a grandi et s’est adaptée à un secteur en constante évolution. Elle a travaillé dur pour rester à la pointe de la technologie tout en perfectionnant ses compétences en leadership et en favorisant un environnement collaboratif et accueillant », a déclaré Amy Maclean, directrice éditoriale de Cablefax.