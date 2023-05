Megan Barton-Hanson subit une procédure d’amincissement du visage après avoir quitté The Big Celebrity Detox

La star de LOVE Island, Megan Barton-Hanson, a subi une nouvelle procédure de «minceur du visage» dans le but de se présenter sous son meilleur jour.

On pouvait voir la beauté se faire injecter des aiguilles alors qu’elle profitait d’une récente série de soins de beauté.

Megan, 29 ans, pourrait être vue avec une variété de compléments pour lui donner une apparence jeune, une procédure étant de recevoir un visage plus mince.

La procédure est connue sous le nom de Masseter B-Tox et peut aider à affiner le visage d’un individu et à créer un profil en forme de V plus défini.

Au-delà des efforts esthétiques, il peut également être aidé pour soulager les douleurs liées à une mâchoire serrée et pour éviter le grincement des dents.

Il semblerait que Megan se sente plus à l’aise avec les procédures d’un médecin après avoir quitté l’émission E4 The Big Celebrity Detox après avoir été mal à l’aise avec les procédures extrêmes présentées dans l’émission.

Megan a quitté le programme après un seul épisode dans un coup de choc pour les producteurs après avoir été incapable de supporter le nombre de traitements loufoques différents auxquels le casting de célébrités a été soumis.

L’un des traitements choquants et bizarres que Megan a endurés l’a amenée, elle et ses co-stars, à vomir violemment dans le but de se débarrasser des pensées et des sentiments négatifs.

Au cours de l’ouverture de la série, Megan s’est retrouvée à vomir par projectile dans le cadre du rituel qui a vu le groupe consommer des graines de pinon blanco pour purger leur corps des «traumatismes et de la peur».

Ils ont été laissés en train de chunder agressivement tandis que le thérapeute fortement tatoué Chris frappait un tambour et que son complice gazouillait à proximité.

La sortie anticipée de Megan de la série n’aura pas surpris les lecteurs de Sun après que nous ayons révélé qu’elle avait arrêté de tourner l’année dernière.

La star est sortie après seulement deux jours lorsque le tournage a eu lieu en septembre de l’année dernière.

Un initié de la télévision a déclaré: «Megan a réalisé très rapidement en filmant que la série était un peu trop pour elle.

« Les ‘traitements’ sont vraiment complets et assez radicaux, et elle avait juste l’impression d’avoir mordu plus qu’elle ne pouvait mâcher.

« Ce n’était pas la faute de la série, ils étaient francs sur ce pour quoi elle s’inscrivait, mais Megan n’a pas vraiment apprécié la réalité de l’intensité de tout cela jusqu’à ce qu’elle monte sur le plateau. »

