Megan Barton Hanson ravit les fans alors que l’ancienne star de Love Island pose en lingerie noire sexy

MEGAN Barton Hanson a ravi les fans alors que l’ancienne star de Love Island posait en lingerie noire sexy.

Le joueur de 26 ans avait l’air incroyable dans les clichés racés publiés sur Instagram.

Megan a mis les impulsions en course avec ce look[/caption]

Megan a laissé peu de place à l’imagination dans sa séance photo dans son dressing.

L’ancienne star de Love Island a montré son ventre incroyablement plat dans le deux pièces qui a révélé son décolleté.

La star glamour portait une palette de maquillage nude pour compléter son look.

Elle laissa ses longs cheveux blonds dénoués pour tomber sur ses épaules en vagues douces.

La jeune femme de 26 ans a montré son ventre incroyablement plat dans le deux pièces qui a révélé son décolleté[/caption]

Elle s’est glamour avec une nappe de rouge à lèvres nude[/caption]

Un peu plus tôt ce mois-ci, Megan a montré sa taille minuscule et son ventre plat dans son corset métallique.

Elle l’a associé à un pantalon noir assorti avec les mots « bad girl » gravés sur le côté en diamants.

Megan portait ses cheveux dans un style mouillé avec des vagues douces tombant sur ses épaules.

Elle a complété son look spatial racé avec des cuissardes en PVC.

Megan est devenue célèbre sur Love Island à l’été 2018, où il est arrivé deuxième avec son petit ami Wes Nelson.

Le duo s’est séparé en janvier 2019 après que Megan aurait été jalouse de sa relation avec la partenaire de Dancing on Ice, Vanessa Bauer, bien qu’ils aient nié toute romance.

Megan a confirmé en juillet 2019 qu’elle sortait avec la star de TOWIE, Demi Sims, après avoir été rendue publique lors d’une fête d’été d’ITV à Londres.

E4’s Celebs Go Dating était l’endroit où les bombes se sont rencontrées pour la première fois, et bien qu’elles cherchaient à trouver l’amour avec une non-célébrité, Megan et Demi ont fini par enfreindre les règles en se fréquentant à la place – ce qui a fait une tournure assez importante.