Megan Barton Hanson QUITTE la nouvelle émission de téléréalité extrême après seulement DEUX JOURS de tournage

MEGAN Barton Hanson a quitté une nouvelle émission de téléréalité extrême deux jours seulement après le début du tournage.

La star de Love Island s’était inscrite à The Big Celebrity Detox de Channel 4, qui verra un groupe de célébrités s’attaquer aux tendances farfelues du bien-être.

Mais The Sun peut révéler que Megan, 28 ans, a décidé que c’était trop complet et s’est retiré malgré les producteurs qui ont fait de leur mieux pour la faire rester.

Un initié de la télévision a déclaré: «Megan a réalisé très rapidement en filmant que la série était un peu trop pour elle.

“Les ‘traitements’ sont vraiment complets et assez radicaux, et elle avait juste l’impression d’avoir mordu plus qu’elle ne pouvait mâcher.

“Ce n’était pas la faute de la série, ils étaient francs sur ce pour quoi elle s’inscrivait, mais Megan n’a pas vraiment apprécié la réalité de l’intensité de tout cela jusqu’à ce qu’elle monte sur le plateau.

“Les producteurs ont été dégoûtés et ont essayé de la persuader de rester, mais elle n’a tout simplement pas pu le supporter.”

Mais Megan – qui est devenue célèbre dans la série 2018 de Love Island – a plus qu’assez pour l’occuper en ce moment.

Cette semaine, elle a sorti sa toute première collection de lingerie et a partagé un clip torride d’elle modelant les sous-vêtements.

Et plus tôt cette année, The Sun a révélé que Megan était devenue millionnaire après avoir vendu des clichés racés sur OnlyFans.