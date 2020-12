Megan Barton-Hanson a juré de «s’habiller comme une nonne en 2021» et de sauver sa «méchanceté» en payant les téléspectateurs sur son compte OnlyFans.

La star de Love Island, 26 ans, a promis d’adoucir sa garde-robe notoirement impertinente pour la nouvelle année.

La personnalité de la télé, qui a travaillé comme strip-teaseuse avant de se faire connaître dans la villa ITV2, a promis de mettre un terme à ses choix de tenues racées dans le but de trouver l’amour.

Meg a déclaré au Daily Star: « Je n’ai jamais été angélique mais je vais commencer à m’habiller comme une nonne dans la nouvelle année.

«Je cherche l’amour maintenant. J’ai l’impression qu’à mon âge, j’ai eu assez de rendez-vous, assez de partenaires et assez de voir des gens différents, je ne suis pas sur le point de perdre du temps.







(Image: Instagram)



« En vieillissant, vous ne voulez pas simplement avoir une aventure rapide. »

Elle a ajouté à The Sun: «Je veux quelqu’un qui est super authentique, qui ne se mêle pas des choses sérieusement et qui est juste prêt à rire.

« Je vais garder toutes les méchancetés pour OnlyFans.

« Mes abonnés voient la version la moins angélique de moi – j’aime les garder captivés. »

Il a récemment été affirmé que la beauté gagnait 800000 £ par mois après s’être inscrite au site Web de partage de clichés impertinent.















La star de la télé, qui a commencé à l’inventer lorsqu’elle a commencé à s’isoler chez elle plus tôt cette année, facture 19 £ par mois – ou 53 £ pendant trois mois pour regarder son contenu torride.

Cela signifie qu’elle peut gagner environ 800000 £ toutes les quatre semaines et que sa base de fans en ligne augmente chaque jour.

Mais Megan n’a pas laissé l’argent rester sur son compte car le mois dernier, elle a récupéré les clés de son nouveau bloc-notes chic.

Elle a expliqué comment elle s’était mise en mesure d’acheter la maison londonienne de ses rêves grâce à OnlyFans.







(Image: Instagram)



Elle a déclaré au Sun: «Faire le site m’a certainement aidé à acheter la maison de mes rêves et cela m’a donné tout l’argent pour de nouveaux meubles.

«Des tas de filles m’envoient un message et me demandent des conseils. J’adore à quel point vous pouvez contrôler ce que vous publiez dessus.

«Je peux reprendre le pouvoir. Le côté argent est formidable et incroyable, mais c’est aussi indulgent. J’adore me coiffer et me maquiller.»