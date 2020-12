Megan Barton Hanson a partagé sur les premières pensées qui lui ont traversé l’esprit quand elle a vu un DM flashé de Scott Disick.

Le mois dernier, la star de Keeping Up With The Kardashian, Scott – qui est le père des trois enfants de Kourtney Kardashian – est entrée dans les DM de l’ancien mannequin glamour.

Cependant, il n’a pas envoyé de message à la personnalité de Love Island, 26 ans, pour lui faire des compliments, mais l’a plutôt critiquée pour son « mauvais traitement » envers son compatriote Eyal Booker – avec qui elle a brièvement daté tout en jouant dans l’émission d’amour à la recherche.

Et maintenant, la beauté blonde a partagé sur ses premières pensées quand elle a vu son message et que sa confiance était « à travers le toit » quand elle a supposé que la star de télé-réalité américaine voulait faire sa connaissance.







S’exprimant sur Slide Into My Podcast de BBC 1xtra avec Snoochie Shy, Kaz Crossley et Jordan Hames, Meghan a révélé qu’après avoir vu le message de Scott qu’elle pensait initialement être avec lui, et qu’elle a plaisanté avec son manager en disant qu’elle avait besoin de traverser. l’étang pour participer à L’Incroyable famille Kardashian.

Megan a dit: « Ouais, j’aurais pu être la belle-mère de Mason [Scott’s 10-year-old son with ex Kourtney Kardashian]. On ne sait pas. Dis-je à mon manager. J’étais comme ‘Oh, mon Dieu, prenez-nous un avion pour Los Angeles. J’ai besoin d’un agent de LA!







« Je vais y arriver. Je vais être dans la prochaine série des Kardashian. Et puis c’était juste un pur abus. »

Elle a dit: « Je veux dire, je vais être brutalement honnête, donc j’étais en fait quand je l’ai vu, j’étais comme à un rendez-vous avec ce gars vraiment en forme. Donc l’ego et la confiance étaient comme à travers le toit.

« Alors j’étais comme, Scott Disick pourrait en fait vouloir juste me dire d’être gentil que peut-être que je brille sur Instagram en ce moment. »

Mais partageant qu’elle avait été rapidement ramenée sur terre après avoir lu ses mots, elle a ajouté: « Et puis quand j’ai vu que j’étais juste comme ce qu’il m’a fallu plusieurs fois pour le lire. Je me suis dit: » Non! » «







Megan a également déclaré qu’elle soupçonnait que Scott n’était pas l’auteur du message bizarre alors qu’il avait écrit le terme «agression».

Elle a expliqué: « Mais je ne pense certainement pas que ce soit Scott qui l’a écrit. Comme, agresser. Je n’ai jamais entendu un Kardashian être comme, ‘Oh, agresser’. »

Meghan a ajouté: « Non, je ne sais pas qui l’a écrit, mais c’est tellement britannique qu’ils ne disent pas s’en prendre. »

Il y a quelques semaines, Meghan a révélé à ses fans Instagram que Scott l’avait contactée en ligne.

Dans les captures d’écran partagées sur son histoire Instagram, les messages du compte de Scott indiquaient: « Hé, j’ai récemment vu votre programme Love Island. J’avais quelques questions à vous poser à ce sujet. Faites-moi savoir quand vous serez là pour en parler. »

En réponse, Megan a dit: « Hé toi … qu’est-ce que tu veux savoir X. »

Scott a ensuite envoyé un message: «J’ai récemment été présenté à un bel homme, nommé Eyal, quand je suis allé voir ce qu’il faisait à la télévision, j’ai été étonné par votre comportement.







«De vous trouver en train de l’agresser et de profiter pleinement de son sens de l’humour et de sa vulnérabilité incroyablement beaux – je suis extrêmement dérangé que quiconque puisse être aussi irrespectueux envers quelqu’un sans raison valable.

«Je voudrais savoir si vous seriez prêt à lui écrire des excuses. Le fait que vous lui ayez dit qu’il n’était pas drôle – alors qu’en fait, vous n’êtes pas Jim Carrey est absurde.

Megan a tapé à côté des captures d’écran: « Ce n’est pas souvent que je reste sans voix mais … désolé? Qu’est-ce que je viens de lire? Vraiment un peu inquiète pour Scott cependant. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.