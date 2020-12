Megan Barton-Hanson a avoué ne même pas se reconnaître dans une image d’il y a deux ans, disant qu’elle avait l’air « triste et brisée ».

La beauté de Love Island a exhorté ses fans à contacter leurs amis, y compris ceux qui semblent heureux, car elle a dit que vous ne savez jamais vraiment ce qui se passe avec quelqu’un à moins que vous ne le demandiez.

Le joueur de 26 ans a également averti que ce sont les personnes qui semblent les plus fortes qui sont les meilleures pour «masquer leur santé mentale».

Son message est venu après avoir vu une vidéo d’elle-même posant pour la maquilleuse Emma Chloé en 2018.

Une photo de la vidéo a résonné avec Megan, qui a dit qu'elle avait l'air « triste et brisée ».











Partageant sur son histoire Instagram, elle a écrit: « J’ai vu cette vidéo remonter à deux ans, je ne me suis même pas reconnue. Je veux dire que mon maquillage a l’air fou. Et évidemment c’est moi mais j’ai l’air tellement triste et cassé. Donc Je voulais partager deux choses avec toi

« 1) les gens mis sur un front. ENREGISTREZ-VOUS SUR VOS AMIS ET VOTRE FAMILLE. Surtout les plus extérieurement heureux, riches, bruyants, réussis et forts.

«Ils peuvent être les meilleurs pour masquer leur santé mentale parce qu’ils sont« les plus forts ».

« 2) Juste un doux rappel de s’aimer soi-même surtout pendant les périodes sombres. Quand on ne voit pas les choses s’améliorer de sitôt, je promets qu’ils le feront.











« La vie et votre santé mentale sont des voyages, des hauts et des bas constants, mais les hauts sont tellement plus spéciaux lorsque vous vous êtes sorti de ce creux. »

Elle a continué: « Cela est devenu si profond mais oui, ça m’a choqué de voir à quel point j’avais l’air triste. Et si mes divagations résonnaient même avec quelques-uns d’entre vous, c’est le but. »

Megan a été très ouverte sur ses batailles en matière de santé mentale dans le but d’aider les autres.











Elle a précédemment déclaré dans une interview: «J’ai lutté avec cela de temps en temps tout au long de ma vie. Dépression.

«Je me souviens que même cette année, en janvier, j’étais sur le canapé avec ma mère lui demandant la permission. Je lui ai demandé ‘puis-je me suicider?’

« Et elle ne pouvait rien faire. Elle m’a dit d’appeler le 111. C’est la pire chose à voir souffrir quelqu’un que tu aimes. Et tu ne peux pas aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé, ils ne peuvent pas voir la lumière. «

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale