Megan Barton-Hanson a fait une démonstration très plantureuse alors qu’elle se dirigeait vers la ville la nuit dernière avant que Londres ne soit plongée dans les restrictions de coronavirus de niveau trois.

La star de Love Island, 26 ans, a porté un haut court tie-dye avec une jupe noire et des cuissardes assorties.

Elle s’est rendue au restaurant Ours à Londres avant que le niveau trois ne force tous les restaurants, pubs et bars à fermer leurs portes.

Le gouvernement a choisi de gifler les restrictions les plus strictes sur la capitale au milieu d’une forte augmentation des affaires Covid.

Portant ses mèches blondes avec une boucle douce, Megan avait l’air de bonne humeur alors qu’elle sortait de l’endroit chic avec des copains.







(Image: Old Boy’s Club / BACKGRID)



Cela vient après que Megan ait partagé une série de captures d’écran de l’ex Scott Disick de Kourtney Kardashian glissant dans ses DM.

Scott lui avait envoyé un message sur son aventure sur Love Island avec Eyal Booker – qui sort actuellement avec la sœur de la nouvelle petite amie de Scott, Amelia Hamlin.

Scott l’a réprimandée pour ce qu’il prétendait être son « mauvais traitement » envers Eyal, mais Megan a admis qu’elle était « à travers le toit » quand elle a vu la notification pour la première fois.







(Image: Old Boy’s Club / BACKGRID)







(Image: meganbarton / Instagram)



S’exprimant sur Slide Into My Podcast de BBC 1xtra, Megan a rappelé: « Ouais, j’aurais pu être la belle-mère de Mason [Scott’s 10-year-old son with ex Kourtney Kardashian]. On ne sait pas. Dis-je à mon manager. J’étais comme ‘Oh, mon Dieu, prenez-nous un avion pour Los Angeles. J’ai besoin d’un agent de LA!

« Je vais y arriver. Je vais être dans la prochaine série des Kardashians. Et puis c’était juste un pur abus. »

Elle a ajouté: « Je veux dire, je vais être brutalement honnête, donc j’étais en fait quand je l’ai vu, j’étais comme à un rendez-vous avec ce gars vraiment en forme. Donc l’ego et la confiance étaient comme à travers le toit.







(Image: Instagram)



«Donc j’étais comme, Scott Disick pourrait en fait vouloir juste me dire d’être gentil que peut-être que je brille sur Instagram en ce moment.

« Et puis quand j’ai vu que j’étais juste comme ce qu’il m’a fallu plusieurs fois pour le lire. Je me suis dit: ‘Non!' »

Et elle soupçonne que ce n’est pas Scott qui a écrit le message en raison de l’utilisation du terme «agression».

«Non, je ne sais pas qui l’a écrit, mais c’est tellement britannique qu’ils ne disent pas« se faire prendre »», a-t-elle remarqué.