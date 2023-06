Megan Barton Hanson étourdit dans un haut court nude et une minijupe en jean à peine là alors qu’elle se marque comme une «blonde stupide»

MEGAN Barton Hanson a séduit dans un crop top nude moulant et une mini-jupe en jean alors qu’elle se moquait d’elle-même sur Instagram.

La favorite de Love Island en 2018, 29 ans, a montré son sens de l’humour en appelant sa tenue rétro.

Réseaux sociaux

Megan Barton Hanson a montré sa silhouette sensationnelle dans un crop top nude[/caption] Réseaux sociaux

Les anciens de Love Island, 28 ans, ont associé son gilet à une minuscule mini-jupe en jean[/caption] Réseaux sociaux

La star de la télé-réalité s’est moquée de sa tenue rétro en se faisant passer pour une « blonde stupide des années 90 »[/caption]

Megan – qui gagne maintenant son argent sur OnlyFans – a été vue en train de poser chez elle dans le gilet moulant associé au mini-cuisse en tissu déchiré.

Elle a terminé son look avec deux colliers en or et un maquillage parfaitement appliqué.

La star s’est assurée de coiffer ses mèches blondes dans un look droit au poker et d’ajouter une paire de boucles d’oreilles en forme de cœur en or.

Dans sa légende sur les clichés, téléchargés sur ses histoires Instagram, elle a écrit : « La blonde idiote des années 90 ».

Elle a terminé avec une icône Emoji de manucure.

Récemment, la star avait l’air incroyable dans un bikini jaune à peine là.

Elle a également ébloui en maillot de bain rose bébé alors qu’elle profitait du soleil à Marbella.

La star de télé-réalité a mis un affichage à couper le souffle dans le minuscule deux pièces rose, qui a clignoté beaucoup de sous-seins.

Se rendant sur Instagram lors de son escapade à Marbella, Megan a tiré sur ses fesses tout en prenant une pose sensuelle pour la caméra.

Et un autre cliché sexy l’a vue saluée « la perfection totale ».

Plus tôt ce mois-ci, la star de télé-réalité a révélé qu’elle subissait une nouvelle procédure « d’amincissement du visage ».

Instagram

Megan a récemment flashé sa silhouette dans un bikini rose bébé[/caption] Caractéristiques de Rex

Megan a trouvé la gloire dans la saison 2018 de Love Island[/caption] Réseaux sociaux

Elle gagne maintenant de l’argent sur OnlyFans[/caption]