Megan Barton Hanson et les Demi Sims de Towie sont incroyables en lingerie noire pour une séance photo en couple torride pour la Saint-Valentin

MEGAN Barton Hanson et Demi Sims sont incroyables en lingerie noire pour une séance photo torride pour la Saint-Valentin.

Demi, 26 ans, et Megan, 28 ans, se déshabillent en sous-vêtements et se blottissent après avoir révélé qu’elles se fréquentaient à nouveau.

Megan d Demi grésille dans des clichés impertinents alors qu'ils se déshabillent en lingerie

Megan et Demi ont récemment ravivé leur romance après deux ans d'écart

Megan se penche comme pour embrasser Demi alors que l’ex-star de Towie place une main sur sa hanche et l’autre sur son cou.

Leur chimie explosive est indéniable alors que Megan enroule une jambe autour de Demi.

Demi a récemment confirmé que leur romance était de retour en force lorsqu’elle a parlé à Scott McGlynn lors de son émission Celebrity Skin Talk /

Elle a confirmé que Megan, 28 ans, était sa “priorité principale” et a également révélé qu’elle avait “bourdonné” pour que la star de Love Island revienne dans sa vie.

Demi, qui a quitté Towie l’année dernière pour jouer dans le film de sa propre émission de téléréalité à Los Angeles, avait l’air si heureuse lorsqu’elle a dit à Scott : “Alors moi et Meg, évidemment nous nous voyions il y a quelques années.

«Mais nous travaillions sur une émission et nous étions pressés. Ce n’était pas comme ça qu’on s’y prendrait normalement dans une relation.

“Et puis ça s’est terminé, et nous avons toujours eu cette connexion, que ce soit amical ou un peu plus, même si c’était amical, nous avions des appels téléphoniques, nous disparaissions et ensuite nous nous parlions.”

Demi a poursuivi: “Puis je suis revenue en Angleterre et je faisais une séance photo avec elle avec OnlyFans, et elle se tient là dans sa lingerie, et je me dis” omg qu’est-ce qui se passe “. J’essaie de la jouer cool en enfilant ma lingerie.

“C’est dur quand deux ex se tiennent là dans notre lingerie.

«Nous nous sommes tous les deux souri et je pouvais le sentir, je pouvais le dire.

«Nous avons dû nous tenir nez à nez et nous tenir l’un l’autre, et ce n’était qu’un de ces moments où vous pouvez sentir l’énergie.

“Je savais juste que nous allions remettre les choses en place.”

Les femmes se sont réunies ce week-end pour discuter des projets de la Saint-Valentin