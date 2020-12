Megan Barton-Hanson insiste sur le fait qu’elle est heureuse d’avoir des enfants avec ou sans partenaire lorsqu’elle aura 30 ans, car elle a désespérément envie de devenir maman.

L’ancienne bombe de Love Island, 26 ans, est actuellement célibataire, mais elle ne laissera pas cela l’empêcher d’avoir des enfants à l’avenir.

La mannequin glamour Megan est ravie d’avoir sa propre progéniture et dit qu’il « ne sera pas difficile » de devenir mère seule si besoin est, partageant ses plans à adopter dans les années à venir.

Elle a déclaré que de nombreuses femmes de son âge «paniquaient» car elles pensaient devoir faire certaines choses pour s’intégrer à la société, mais Megan admet qu’elle ne ressent pas la pression et qu’elle ira bien car elle est «à l’aise» et «financièrement stable» par se.









Megan a réalisé qu’elle se contente enfin d ‘«être elle-même» et a mis au point un plan d’action pour avoir des enfants si elle est encore célibataire lorsqu’elle est prête à les avoir.

«Autant j’adorerais rencontrer quelqu’un et passer ma vie avec eux, même si cela arrivait au point où j’avais 30 ans et que je voulais vraiment un bébé, je le ferais moi-même. Ce n’est pas si difficile», personnalité télé révélée à nouveau! magazine.

Megan a ajouté: « Si je devais le faire avec une autre femme, pourquoi ne le ferais-je pas moi-même si je suis dans un bon endroit. C’est assez loin mais je veux vraiment être maman un jour. Que ce soit l’adoption ou autre chose, nous verrons. «







Elle est célibataire depuis sa rupture amère avec l’auteure-compositrice-interprète Chelcee Grimes l’année dernière.

Megan a déjà fréquenté Wes Nelson de Love Island et la star de TOWIE Demi Sims dans le passé.

La femme indépendante a réalisé qu’elle pouvait devenir mère avec ou sans partenaire à ses côtés et est prête à le faire à l’avenir.

Megan avait presque un nouvel intérêt amoureux ces dernières semaines lorsque la star de Keeping Up With The Kardashians, Scott Disick, s’est glissée dans ses DM.

Cependant, la personnalité de la télé-réalité ne lui demandait pas de rendez-vous, il voulait qu’elle s’excuse auprès de son ex Eyal Booker pour la façon dont elle le traitait dans l’émission de rencontres ITV.







Dans les captures d’écran partagées sur son histoire Instagram, les messages du compte de Scott indiquaient: « Hé, j’ai récemment vu votre programme Love Island. J’avais quelques questions à vous poser à ce sujet. Faites-moi savoir quand vous serez là pour en parler. »

En réponse, Megan a dit: « Hé toi … qu’est-ce que tu veux savoir X. »

Scott a ensuite envoyé un message: «J’ai récemment été présenté à un bel homme, nommé Eyal, quand je suis allé voir ce qu’il faisait à la télévision, j’ai été étonné par votre comportement.







«De vous trouver en train de l’agresser et de profiter pleinement de son sens de l’humour et de sa vulnérabilité incroyablement beaux – je suis extrêmement dérangé que quiconque puisse être aussi irrespectueux envers quelqu’un sans raison valable.

«Je voudrais savoir si vous seriez prêt à lui écrire des excuses. Le fait que vous lui ayez dit qu’il n’était pas drôle – alors qu’en fait, vous n’êtes pas Jim Carrey est absurde.

Megan a tapé à côté des captures d’écran: « Ce n’est pas souvent que je reste sans voix mais … désolé? Qu’est-ce que je viens de lire? Vraiment un peu inquiète pour Scott. »

