Mégalopolis fait un flop, The Wild Robot s’envole au box-office

L’épopée autofinancée de Francis Ford Coppola, Mégalopolis, a connu un flop auprès des cinéphiles, tandis que le film familial acclamé de DreamWorks Animation, The Wild Robot, s’est hissé au premier rang du box-office du week-end.

« The Wild Robot », l’adaptation de Chris Sanders du best-seller de Peter Brown, a dépassé les attentes lors de son lancement avec 35 millions de dollars de ventes de billets dans les cinémas américains et canadiens, selon les estimations du studio dimanche. « Wild Robot » était sur le point de bien réussir après que les critiques se soient extasiées sur l’histoire d’un robot naufragé qui élève un oison orphelin. Le public a accepté, donnant au film un A CinemaScore. « Wild Robot » est susceptible de mettre en place une diffusion longue et lucrative pour la sortie d’Universal Pictures.

Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore, prédit que « The Wild Robot » « pourrait s’inspirer du manuel de jeu « Elemental » en s’ouvrant à un box-office respectable, puis en se tournant vers une jouabilité à long terme. » « Elemental » de Pixar, qui, comme « The Wild Robot », n’était pas une suite, a fait ses débuts avec un modeste 30 millions de dollars, mais a ensuite rapporté près de 500 millions de dollars de recettes dans le monde.

Les films familiaux, menés par le plus gros succès de l’année, « Inside Out 2 », ont particulièrement propulsé le box-office cette année. David A. Gross, consultant en cinéma qui publie un bulletin d’information pour Franchise Entertainment, a déclaré que le genre devrait atteindre 6 milliards de dollars dans le monde en 2024 – ce qui, a-t-il noté, « revient aux niveaux d’avant la pandémie ».

On ne s’attendait pas à ce que «Mégalopolis», la vision de Coppola d’une épopée romaine se déroulant dans le New York moderne, soit aussi performante. Mais les débuts du film, évalués à 4 millions de dollars, donnent à réfléchir pour un film que Coppola a lui-même financé à hauteur de 120 millions de dollars. Après sa première au Festival de Cannes, les critiques ont été mitigées sur le premier film de Coppola en 13 ans. Le public a donné un D+ CinemaScore.

Quelle que soit la mesure financière, « Mégalopolis » a été un méga-flop. Mais dès le début, Coppola, âgé de 85 ans, a affirmé que l’argent n’était pas son souci. Coppola a conçu le film, qu’il a commencé à développer à la fin des années 1970, comme une grande déclaration personnelle sur les possibilités humaines.

« Tout le monde s’inquiète tellement pour l’argent », a déclaré Coppola à l’Associated Press dans une interview avant la sortie du film. « Je dis : donnez-moi moins d’argent et donnez-moi plus d’amis. »

Les studios ont laissé passer la « Mégalopole » après Cannes. Lionsgate s’est finalement proposé de le distribuer, moyennant des frais. Coppola a également payé la note de la majeure partie de ses 15 millions de dollars de frais de marketing. Le film, qui met en vedette Adam Driver, Nathalie Emmanuel et Aubrey Plaza, a également été projeté dans environ 200 salles IMAX, ce qui a représenté 1,8 million de dollars américains de ventes de billets.

Après trois semaines au sommet du box-office, « Beetlejuice Beetlejuice » de Tim Burton a glissé à la deuxième place avec 16 millions de dollars lors de son quatrième week-end de sortie. La suite de Warner Bros. de « Beetlejuice » de 1988, avec Michael Keaton et Winona Ryder, a amassé 250 millions de dollars au niveau national en un mois après sa sortie.

La troisième place est revenue à « Transformers One », le préquel de Transformers avec Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry. Après des débuts moins bons que prévu le week-end dernier, la sortie de Paramount a récolté 9,3 millions de dollars lors de son deuxième week-end.

« Megalopolis » a même été battu par le film d’action indien en langue telugu « Devara: Part 1 ». Il a rapporté 5,1 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, ce qui est suffisant pour la quatrième place.

« Saturday Night » de Jason Reitman a également fait ses débuts en salles, une dramatisation affectueuse de l’institution du sketch-comédie le soir de sa première diffusion en 1975. Le même week-end, la série NBC a commencé sa 50e saison, le film de Reitman a été lancé dans cinq cinémas de New York et Les cinémas de Los Angeles ont collecté 265 000 $ US, soit une moyenne de 53 000 $ US par cinéma. « Saturday Night » sera diffusé dans tout le pays dans deux semaines.