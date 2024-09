Mégalopolis est un méga flop au box-office (olis)

Le drame autofinancé de 136 millions de dollars de Francis Ford Coppola a sombré sous le poids de son buzz négatif.

Photo de : Lionsgate

Dans le projet de passion allégorique et fantasmagorique de Francis Ford Coppola MégalopoleAdam Driver incarne un planificateur civique visionnaire qui peut arrêter le temps avec son esprit et construire des paysages urbains imposants et d’une fluidité surréaliste à l’aide d’une substance mystérieuse appelée Megalon. Au cours du week-end, la série dramatique autofinancée de 136 millions de dollars de Ford s’est effondrée sous le poids de son buzz négatif, gagnant un maigre 4 millions de dollars au cours de ses trois jours d’ouverture dans 2 000 cinémas nord-américains.

Pour mettre ce retour au box-office en perspective, Mégalopole classé sixième derrière Devara : Partie 1une épopée d’action de trois heures en langue telugu diffusée sur environ deux fois moins d’écrans. De plus, une telle sous-performance était largement en deçà des estimations de « suivi » d’avant-première selon lesquelles l’opus d’ensemble de deux heures et 18 minutes de Ford – sa distribution comprend Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Dustin Hoffman et Aubrey Plaza – gagnait entre 7 et 10 millions de dollars. Ou, pour le dire autrement, Mégalopole devrait continuer à vendre des billets au même tarif pendant encore 24 semaines, sans abandon, pour atteindre le seuil de rentabilité (sans compter ses dépenses d’impression et de publicité : 30 à 50 millions de dollars supplémentaires).

Réputationnellement et financièrement, Mégalopolec’est C’est le scénariste-réalisateur-producteur de 85 ans (et non le distributeur du film Lionsgate) qui a le plus à perdre. L’auteur américain non-conformiste derrière Apocalypse maintenant et le Parrain La trilogie a commencé à évoquer le scénario du film au début des années 80 et a emprunté 200 millions de dollars pour son entreprise viticole de Napa Valley pour financer personnellement Mégalopole’Le budget du studio était à neuf chiffres lorsque les bailleurs de fonds du studio ont jugé le projet trop risqué. Son concepteur de production, son superviseur des effets visuels et son directeur artistique superviseur (en plus de toute l’équipe VFX de base) ont démissionné pendant le tournage en raison de ce qui a été qualifié de cas épique de « différences créatives » avec Coppola. Plus dommageables, des actrices de fond se sont manifestées accuser l’octogénaire a tenté à plusieurs reprises de s’embrasser de manière non consensuelle pendant le tournage d’une scène disco de Bacchanales « pour les mettre dans l’ambiance » (Coppola a vigoureusement nié ces allégations). Et une sélection d’acheteurs désastreuse pour 300 machers de l’industrie au Universal City Walk IMAX de Los Angeles en mars a laissé les distributeurs pessimistes quant à Mégalopole’s perspectives commerciales.

Selon l’analyste principal des médias de Comscore Paul Dergarabédiancependant, en se concentrant uniquement sur Mégalopole’Les minuscules ventes de billets et D+ CinemaScore ne sont peut-être pas à la hauteur. « Le fait que le film existe même dans les salles ce week-end est une sorte de miracle », déclare Dergarabedian. « Je pense qu’une sortie de film audacieuse et radicale devrait être célébrée. »

Certes, ce sont des jours sombres pour les projets passionnés de longue date des légendes du cinéma oscarisées. En juin, le film du scénariste-réalisateur-star Kevin Costner Horizon : Une saga américaine — Chapitre 1le premier volet d’une série western dans laquelle il a commencé à développer en 1988 et dans lequel il a investi 38 millions de dollars de son propre argent, a connu un échec retentissant. Et cela a contraint son distributeur, Warner Bros., à retarder la sortie en salles de Horizon : Chapitre 2dont la sortie était prévue deux mois plus tard (la suite est toujours prévue pour une sortie à une « date non précisée » cette année). «Certains projets passionnants fonctionnent», déclare Dergarabedian. « Les films de Tarantino : ce sont tous des projets de passion, en un sens. Mais si vous n’arrivez pas à convaincre le public d’aller voir le film, ce n’est pas la recette du succès. »

Dans Hollywood post-pandémique et post-grève, « Ne m’apportez pas votre projet passionné », me dit un producteur à l’origine d’une série de superproductions. « Quand j’entends « projet passion », je pense : Pas moyen. Personne n’en veut. Ce sera juste un truc de vanité bizarre qui rapportera 25 cents. [in] théâtral [release]. Et je ne fais pas le gros du travail.

Lionsgate, pour sa part, n’a financé ni payé aucun des projets. Mégalopole’le marketing. (En août, le studio basé à Santa Monica a fait prendre la responsabilité de créer une bande-annonce pour le film pleine de fausses citations de vrais critiques.) Aux termes d’un accord conclu en juin, après la première du film sous une ovation debout de sept minutes au Festival de Cannes, Lionsgate obtiendra une distribution. frais tandis que Coppola conservera la propriété de Mégalopole sous sa bannière de production American Zoetrope. « Francis Ford Coppola est l’un des plus grands cinéastes du monde et un membre précieux de notre famille créative », a déclaré Adam Fogelson, président du groupe cinématographique de Lionsgate, dans un communiqué. « Nous sommes fiers de nous associer à lui pour donner Mégalopole la large sortie en salles qu’il mérite. Comme tout art véritable, il sera vu et jugé par le public des films au fil du temps.

Dans une interview avec Le Wall Street Journal publié avant MégalopoleDans la mégapole de New York, Coppola a discuté d’un plan d’urgence pour une dépréciation fiscale « très utile » si le film échouait. « Je suis très vieux, donc tout rentre dans le cadre d’un plan successoral », a déclaré le directeur.