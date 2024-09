« Megalopolis » de Coppola échoue à Toronto : l’acteur parle sur scène, le public applaudit tièdement, mais le film a l’air « époustouflant »

« Megalopolis » de Francis Ford Coppola a stupéfié le public du Roy Thomson Hall de Toronto.

D’après mon espion, le film a été accueilli avec des applaudissements tièdes et aucune ovation debout.

Pendant le film, comme à Cannes, un acteur est apparu sur scène et a parlé à Adam Driver à l’écran.

Néanmoins, mon espion dit que le film est magnifiquement réalisé. « C’est une œuvre d’art monumentale. Et très tragique dans la façon dont [Coppola] « Il s’est égaré. »

Et aussi : « C’est la chose la plus décousue et la plus incroyablement folle que j’aie jamais vue. C’est comme si Coppola était sous LSD. »

Mon espion a fait l’éloge des acteurs Jon Voight, Giancarlo Esposito et Dustin Hoffman. Mais il a dit qu’à un moment du film, le personnage de Voight demande à sa femme si elle « aime sa trique ».

L’espion dit : « Cela pourrait être une œuvre d’art brillante, la seule chose à laquelle je peux la comparer est un tableau de Salvador Dali qui prend vie. C’est époustouflant par sa folie. »

« Megalopolis » sort le 27 septembre après six mois de mauvaise publicité. Adam Driver joue avec les acteurs mentionnés ci-dessus. Coppola a investi 100 millions de dollars de sa propre poche, mais n’a pas réussi à convaincre un studio de l’acheter, alors il le met en copropriété avec Lions Gate et espère le meilleur.

Je n’ai pas pu rester à Toronto pour la projection, mais je la verrai dès que possible.

Dernières pensées : « C’est triste parce qu’il avait peut-être quelque chose de génial, mais l’histoire et son montage sont foutus. »