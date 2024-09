Megalopolis | Critiques de films Reelviews

L’expression « un échec intéressant » a été inventée pour des films comme

Mégalopoleune excursion incohérente (mais souvent fascinante) dans l’esprit du scénariste/réalisateur Francis Ford Coppola. Exploration allégorique de l’Amérique d’aujourd’hui, ce film ne ressemble à rien de ce que Coppola a tenté jusqu’à présent. Autofinancé avec un prix annoncé de 120 millions de dollars, il est susceptible de supplanter Horizon : Chapitre 1 comme la plus grande folie du box-office de 2024 par un réalisateur respecté. Mégalopole est susceptible de se diriger vers une sorte de statut culte, il est trop excentrique et mal construit pour attirer plus qu’un intérêt théâtral symbolique.

Le problème est que Coppola ne s’intéresse pas vraiment à raconter une histoire et que, par conséquent, les aspects narratifs du film passent au second plan par rapport aux aspects visuels et thématiques. Les personnages ne semblent jamais plus qu’à moitié formés et les rythmes de leurs histoires sont présentés de manière incohérente. Il y a des moments où le film ralentit jusqu’à un rythme glacial (une séquence – un festin de mariage et son divertissement – s’éternise) et d’autres moments où des événements apparemment importants sont passés à côté avec une hâte indécente. Les moments où le film fonctionne (et il y a quelques moments brillants) sont trop rares et trop espacés pour contrebalancer le sentiment général de frustration et de déception.

Le postulat de cette fable est qu’un nouvel empire romain s’est développé en Amérique du Nord, créant ce qui est essentiellement une réplique de l’ancienne république avec tous les attributs de la technologie du 21e siècle. Politiquement, les fissures s’élargissent, menaçant le présent et l’avenir de l’Empire. Le maire impopulaire, Cicéron (Giancarlo Esposito), et le visionnaire lauréat du prix Nobel César Catilina (Adam Driver) se disputent le contrôle de la Nouvelle Rome (essentiellement la ville de New York). Cependant, aucun des deux n’a un fort attrait populiste, si bien qu’une troisième faction commence à émerger. Sentant une opportunité de s’emparer du pouvoir, le cousin de César, Clodio (Shia LaBeouf), commence à courtiser la foule en utilisant des slogans tels que « le pouvoir au peuple ». Pendant ce temps, la fille de Cicéron, Julia (Nathalie Emmanuel), tente d’infiltrer le cercle intime de César mais finit par tomber amoureuse de lui (et lui d’elle). Leur histoire d’amour force César et Cicéron à affronter leur inimitié mutuelle pour le bien de leurs familles et de la ville en général. Mais l’Empire semble avoir dépassé le point de bascule et là où César voit une utopie future, Cicéron pense que le résultat final sera dystopique.

Si Coppola s’était contenté de raconter des histoires – ce qui était autrefois sa marque de fabrique – la prémisse aurait peut-être suffi à maintenir Mégalopole Mais le réalisateur a des ambitions insondables, dont la nature n’est jamais clairement explicitée. Il y a des moments où le film sombre profondément dans la prétention alors que Coppola s’efforce de faire de ce film plus qu’un simple film film en mouvement. Il aspire à une grandeur qui lui échappe constamment, le plaçant finalement dans la catégorie redoutée des « bruits et fureurs qui ne signifient rien ». Pour façonner sa vision de l’Utopie, il emploie de nombreux effets spéciaux, mais l’ensemble ne signifie pas grand-chose. Et son message ultime, qui semble être quelque chose du genre « pour que l’avenir échappe à une spirale mortelle, tous les êtres humains doivent dialoguer les uns avec les autres », confine à la banalité.

Il est difficile d’évaluer la performance d’Adam Driver car le personnage est trop peu défini. Cesar est obsédé par la mort de sa première femme, qui s’appelait Sunny Hope (Haley Sims), et déterminé à refaire le monde pour le rendre meilleur. Il a une relation avec une personnalité de la télévision populaire, Wow Platinum (Aubrey Plaza), et a obtenu le soutien financier de son puissant oncle, Hamilton Crassus III (Jon Voight), mais son humanité intérieure n’apparaît qu’occasionnellement, en particulier dans sa relation amoureuse avec Julia. Ces deux-là ont une véritable connexion et dans les moments où Coppola permet aux personnages d’interagir sans être submergés par les valeurs de production impressionnantes du film, nous avons un aperçu de ce qui se passe dans le film. Mégalopole aurait pu l’être.

Y a-t-il une grande vérité cachée dans ce film que j’ai manquée ou est-ce simplement le cas d’un réalisateur qui prend un grand coup et qui échoue ? J’en doute Mégalopole sera le prochain 2001 – quelque chose de déroutant au départ, mais qui est devenu vénéré après avoir été laissé mariner dans la conscience collective pendant quelques décennies. Je ne doute pas que ce soit le but recherché par Coppola, mais l’histoire et la présentation font défaut. Et les atouts de Coppola en tant que cinéaste/auteur n’ont croisé que rarement ceux de Kubrick.

Même ceux qui s’approchent Mégalopole Si vous avez l’esprit ouvert et que vous vous attendez à voir un film d’art coûteux et expansif, vous risquez d’être déçu par le résultat. Plus je réfléchis au film, plus je suis convaincu que les choses que Coppola fait bien sont éclipsées par des occasions manquées et des faux pas flagrants. Comme de nombreux cinéastes au crépuscule d’une grande et productive carrière, Coppola mérite de faire le film qu’il veut faire. Il semble qu’il ait eu des difficultés à le faire. Mégalopole Il travaille dans ce domaine depuis environ 40 ans et semble satisfait du résultat final. Mais ce qui fonctionne pour lui peut ne pas fonctionner pour beaucoup de ceux qui vont le voir et je fais partie de ce groupe.

