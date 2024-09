« The Wild Robot » d’Universal et DreamWorks Animation a atterri à la première place du palmarès du box-office, prenant son envol parmi les attentes les plus élevées avec 35 millions de dollars provenant de 3 962 salles. Pendant ce temps, l’épopée de science-fiction « Megalopolis » de Francis Ford Coppola s’est effondrée lors de ses débuts au box-office, récoltant la somme anémique de 4 millions de dollars provenant de 1 854 cinémas nord-américains.

Les ventes de billets pour « Megalopolis » ont été inférieures aux projections initiales de 5 à 7 millions de dollars, ce qui aurait été financièrement désastreux pour le film au budget de 120 millions de dollars. À titre de comparaison, le projet passionné de Kevin Costner, « Horizon : An American Saga – Part One », financé en grande partie par lui-même et doté d’un budget de 100 millions de dollars, a atteint 11 millions de dollars au cours de l’été avant de toucher 36 millions de dollars dans le monde entier. En conséquence, les projets de sortie de la « Deuxième partie » ont été suspendus indéfiniment.

Avec un bouche à oreille médiocre (le film a reçu une note « D+ » sur CinemaScore), « Megalopolis » a ouvert la sixième place derrière trois titres restants et le film d’action indien en langue Telugu « Devara : Part 1 ». Les critiques ont été extrêmement controversées avec le New York Times qualifiant le film de « merveilleusement extravagant » et le Presse associée disant qu’il est «presque impossible à digérer en un seul visionnage déroutant».

« Le film est une vision ambitieuse et personnelle. Parfois, un film comme celui-ci déjoue les pronostics et rapporte beaucoup d’argent », explique l’analyste David A. Gross du cabinet de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. « Celui-ci ne fonctionne pas. Le résultat va être une grosse déduction fiscale.

Lionsgate a sorti « Megalopolis » aux États-Unis mais n’est pas responsable des coûts de distribution ou de marketing. Au lieu de cela, c’est Coppola, le réalisateur oscarisé de la trilogie « Le Parrain » et « Apocalypse Now », qui a autofinancé le projet et qui doit payer les dépenses. Dans le cadre des efforts promotionnels, Lionsgate a tenté de remédier à la discorde du film avec une bande-annonce citant des critiques de cinéma bien connus qui avaient initialement rejeté les films de Coppola qui sont devenus des classiques. Cependant, le magazine Vulture a d’abord rapporté que ces citations avaient été fabriquées ou générées par l’IA, ce qui a incité Lionsgate à s’excuser et à rappeler le spot. Situé dans une Amérique futuriste, « Megalopolis » suit un architecte (Adam Driver) qui se heurte au maire corrompu (Giancarlo Esposito) pour déterminer comment reconstruire la métropole de la Nouvelle Rome après une catastrophe. Le film met également en vedette Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight et Laurence Fishburne.

« Cela n’a jamais été destiné à être un succès au box-office et c’est la définition même d’un projet passionnant », déclare Paul Dergarabedian, analyste principal de Comscore. « Cela dit, le film pourrait susciter un intérêt à long terme de la part des cinéphiles. »

« The Wild Robot » a coûté 78 millions de dollars, il espère donc profiter de la pérennité dont ont bénéficié les films d’animation familiaux post-pandémiques tels que « Elemental » de Pixar et « Migration » d’Illumination, qui ont tous deux transformé des sentiments positifs en ventes de billets dans les mois qui ont suivi. leurs débuts. « The Wild Robot » a été adopté par la critique et le public – il a obtenu un score de 98 % sur Rotten Tomatoes et un « A » sur CinemaScore – ce qui est de bon augure pour sa sortie en salles.

« Quel week-end d’ouverture ridiculement satisfaisant pour » The Wild Robot « », a déclaré Jim Orr, président de la distribution nationale d’Universal. « Nous avons attiré un public de tous âges et les scores d’audience étaient hors du commun. Cela laisse présager une longue et fructueuse course tout au long de l’automne.

« The Wild Robot » a déjà commencé à jouer au box-office international, où le film a rapporté jusqu’à présent 18 millions de dollars, pour un total global de 53 millions de dollars. Lupita Nyong’o dirige le casting du film, incarnant un robot nommé Roz, qui se retrouve abandonné sur une île inhabitée et développe bientôt un lien avec un oison orphelin. Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Mark Hamill et Catherine O’Hara expriment des animaux qui se lient d’amitié avec Roz au cours du film.

« C’est une excellente ouverture pour un nouveau film d’animation », déclare Gross. « Les sorties d’animation ont extrêmement bien tenu après leur ouverture, surtout lorsqu’elles sont accueillies avec autant d’enthousiasme que celle-ci. Le film devrait avoir un solide succès national.

Avec « The Wild Robot » revendiquant la première place, le triple champion « Beetlejuice Beetlejuice » a glissé à la deuxième place. La suite effrayante de Tim Burton a connu une autre belle sortie, rapportant 16 millions de dollars provenant de 3 804 salles lors de son quatrième week-end de sortie. Le film a généré à ce jour 250 millions de dollars au niveau national et 373,3 millions de dollars à l’échelle mondiale.

Le film d’animation « Transformers One » de Paramount, mettant en vedette Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry dans le rôle des jeunes Optimus Prime et Megatron, est tombé à la troisième place. Le film a rapporté 9,3 millions de dollars sur 3 970 tournages, ce qui représente une forte baisse de 63 % par rapport à ses débuts. « Transformers One » a rapporté 39,1 millions de dollars au box-office national et 72 millions de dollars au niveau mondial. Sa production a coûté 75 millions de dollars.

Le film d’action indien en langue telugu « Devara : Part 1 » a ouvert ses portes à la quatrième place, amassant environ 6,7 millions de dollars dans seulement 1 040 salles. Le film de trois heures, mettant en vedette l’acteur de « RRR » NT Rama Rao Jr dans deux rôles, suit un homme qui découvre que son frère fait passer clandestinement des armes mortelles, transformant les frères et sœurs en ennemis.

« Speak No Evil », le remake d’Universal et Blumhouse du thriller d’horreur danois de 2022, a complété le top cinq avec 4,3 millions de dollars provenant de 2 661 cinémas. Cela représente une baisse de 27 % par rapport au week-end précédent, une performance exceptionnelle pour n’importe quel film lors de son troisième week-end de sortie. Jusqu’à présent, la comédie noire des bonnes manières, avec James McAvoy et Mackenzie Davis, a rapporté 28 millions de dollars en Amérique du Nord et 57,7 millions de dollars dans le monde.

En version limitée, « Saturday Night » du réalisateur Jason Reitman, un regard dramatique sur la préparation du premier épisode de « Saturday Night Live », a rapporté 265 000 $ dans cinq salles à New York et à Los Angeles. Ces ventes de billets se traduisent par une forte somme de 53 000 $ par emplacement. . Sony sortira le film – avec Gabriel LaBelle dans le rôle de Lorne Michaels, Cory Michael Smith dans le rôle de Chevy Chase et Ella Hunt dans le rôle de Gilda Radner – dans tout le pays le 11 octobre.