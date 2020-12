Beaucoup de gens aimeraient oublier que 2020 s’est même produit, mais si l’année a apporté des difficultés, elle a également enrichi notre vocabulaire avec des mots que nous n’utilisions presque jamais auparavant.

Voici notre sélection d’entre eux.

Pandémie

C’est assez évident, mais la plupart d’entre nous n’ont presque jamais prononcé le mot avant février. Selon Merriam-Webster – un éditeur de dictionnaires américain – début mars, pandémie « était recherché en moyenne de 4 000% au-dessus des niveaux en 2019 ».

Sur un registre similaire, quarantaine a été recherchée près de 1900% plus fréquemment en 2020 qu’en 2019.

Au Royaume-Uni, l’Oxford English Dictionary a également signalé verrouillage, à distance et congé comme certains de ses mots de l’année.

Happy hour virtuel

De multiples verrouillages, ainsi que des fermetures de bars et de restaurants ont redessiné la carte de notre vie sociale. Un nouveau type de rassemblement est né en 2020: après le télétravail vient le happy hour à distance.

Et après neuf mois de happy hours virtuels, qui comprenaient également des soirées de jeux de société, des quiz pour compenser l’isolement des semaines successives de lock-out, nous nous dirigeons désormais vers les fêtes de fin d’année, également par visioconférence.

Megafire

Australie, Brésil, États-Unis, Russie: l’année 2020 a été marquée par de nombreux incendies de forêt, alimentés par le changement climatique et entraînant la destruction de millions d’hectares de forêts et de broussailles.

Outre l’impact sur la faune et la flore des écosystèmes partis en fumée, les impacts sanitaires et écologiques de ces mégafires sont ressentis dans le monde entier, notamment la pollution causée par la fumée, la suie et les cendres et des émissions très importantes de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère.

Pangolin

Pensez à janvier 2020, auriez-vous alors pu décrire un pangolin, si on vous le demandait? Je parie que vous pouvez maintenant.

Ces mammifères n’ont pas connu les meilleurs moments ces dernières années. Selon un rapport publié en 2020 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les saisies de pangolins ont été multipliées par dix entre 2014 et 2018. Ce commerce illégal les rend vulnérables à l’extinction.

C’est parce que leurs écailles sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise et que leur viande est également considérée comme un mets délicat.

Si cela ne suffisait pas, ils ont été signalés comme une source potentielle du coronavirus.

Déboulonner

Les manifestations antiracistes, relancées par le meurtre policier de George Floyd à Minneapolis, ont également relancé le débat sur les statues de personnages historiques controversés des deux côtés de l’Atlantique.

Au Royaume-Uni, la statue d’un marchand d’esclaves britannique a été renversée à Bristol, tandis que celle de l’ancien Premier ministre Winston Churchill a été protégée par la police lors de manifestations dans le centre de Londres. En Belgique, des militants ont appelé à la suppression des monuments représentant l’ancien roi Léopold II, qui a brutalement gouverné ce qui est aujourd’hui la République démocratique du Congo (RDC).

En France, le président Emmanuel Macron a exclu la possibilité de déboulonner des statues, appelant plutôt le pays à « regarder ensemble avec lucidité toute notre histoire ».

Défilement funeste

Avec toutes ses informations déprimantes, 2020 a été un terrain fertile pour le doom-scrolling – «doom» signifie ici ruine, et le défilement signifie faire défiler sur un ordinateur ou une application.

Le podcast «Maintenant, vous savez» explique le phénomène de la manière suivante: «Chaque utilisateur de Twitter, Instagram ou Facebook connaît ce phénomène: vous ouvrez un peu automatiquement l’application et vous vous retrouvez pris dans le fil d’actualité, vous faites défiler, c’est-à-dire que vous descendez, descendez et descendez dans l’infini des publications. Si vous ajoutez à cela une situation un peu angoissante, avec beaucoup de nouvelles, c’est encore plus difficile d’en sortir. «

Populisme médical

Avec la pandémie, l’incertitude et le besoin d’information sur le nouveau virus ont favorisé l’émergence de nouvelles figures, qu’elles soient du monde médical ou non médical, proposant des solutions simples à une situation complexe et fluide qui continue d’être analysée par la communauté scientifique à ce jour. Parmi ces chiffres figure le professeur Didier Raoult, dont la proposition controversée de traiter les patients atteints de COVID-19 par l’hydroxychloroquine l’a vu attirer l’attention du monde entier.

Le Dr Damien Barraud, médecin de l’unité CHR COVID-19 de Metz-Thionville, fait partie des professionnels de santé qui ont vivement critiqué son confrère et son traitement dans les médias français. « Prendre tout le monde en otage et vouloir passer pour le sauveur avec le médicament miracle qui sauvera le monde, en s’asseyant sur toutes les règles méthodologiques et éthiques – oui, c’est du populisme médical », a déclaré le Dr Barraud aux médias français en avril.

La pandémie a également conduit à une explosion des théories du complot, notamment en ligne. De fausses informations et des théories non étayées ont fleuri dans certains médias et sur Internet. Les documentaires de conspiration tels que « Plandemic » aux Etats-Unis ou « Hold-Up » en France sont même devenus eux-mêmes viraux.

ARNm

Derrière cet acronyme se cache l’un des grands espoirs pour 2021 dans la lutte contre la pandémie Covid-19: les vaccins messagers à l’acide ribonucléique (ARNm). Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de France, le principe des vaccins acides nucléiques (vaccins à ARN ou ADN) est légèrement différent de celui des vaccins traditionnels – une injection d’une forme atténuée ou inactivée d’un agent infectieux. « Bien que l’idée de base soit également de confronter le système immunitaire avec un ‘leurre’ pour l’amener à développer des anticorps contre le virus, » dit-il.

Pour les vaccins à ARN, y compris ceux de Pfizer / BioNTech et Moderna, il s’agit de «faire produire les fragments d’agents infectieux directement par les cellules de l’individu vacciné. Pour ce faire, ce n’est pas le virus sous sa forme atténuée qui est injecté , mais uniquement des molécules d’ADN ou d’ARN codant pour les protéines de l’agent pathogène « .

Dans le cas du coronavirus SARS-CoV-2, il s’agit de la protéine de pointe présente à la surface du virus. L’INSERM français a expliqué que cette protéine est « la » clé « qui permet au virus de s’accrocher aux cellules puis de les pénétrer et de les infecter. Le choix d’un vaccin ARN plutôt que d’un vaccin ADN a été fait pour que la protéine de pointe puisse être produite directement dans le cytoplasme des cellules de la personne vaccinée, sans passer par le noyau.

Une méthode, selon l’Inserm, sans danger pour la constitution génétique de la personne vaccinée et encore mieux tolérée par l’organisme car elle n’utilise ni adjuvants chimiques ni virus entiers. Ce type de vaccin est le fruit de nombreuses années de recherche, notamment par la biochimiste hongroise Katalin Kariko, qui travaille sur la question depuis près de trente ans et est aujourd’hui utilisée par BioNTech.