Méga-sécheresse du lac Mead : davantage de restes humains retrouvés sous forme de gouttes d’eau

Un autre ensemble de restes humains a été retrouvé lundi au lac Mead alors que les niveaux d’eau du réservoir continuent de baisser, selon un communiqué de presse du National Park Service.

Les gardes du parc ont répondu à un rapport faisant état de restes humains trouvés dans la zone de Swim Beach du parc à Boulder City, Nevada, vers 16h30 PT, selon le communiqué. “Les gardes du parc sont sur place et ont défini un périmètre pour récupérer les restes”, indique le communiqué.

Le médecin légiste du comté de Clark aide à déterminer la cause du décès, a indiqué le service du parc.

Il s’agit au moins du troisième corps retrouvé dans la région du lac Mead, le plus grand réservoir du pays ayant reculé à des niveaux sans précédent.

Le premier corps, découvert le 1er mai, a été retrouvé dans un baril et était probablement une victime de meurtre décédée des suites d’une blessure par balle “entre le milieu des années 70 et le début des années 80, d’après les vêtements et les chaussures avec lesquels la victime a été retrouvée, ” selon un communiqué de presse de la police métropolitaine de Las Vegas.

Un autre ensemble de restes a été trouvé le 7 mai dans la région de Callville Bay du parc.

La décrue des eaux a également exposé des bateaux précédemment coulés, dont une péniche de débarquement datant de la Seconde Guerre mondiale le mois dernier.

Environ 40 millions de personnes dans l’Ouest dépendent de l’eau du fleuve Colorado et de ses deux plus grands réservoirs – le lac Mead et le lac Powell – où les niveaux ont chuté à un rythme alarmant au cours des dernières années au milieu d’une méga-sécheresse alimentée par le changement climatique.

Mardi, le niveau d’eau du lac Mead était à 1 040 pieds, environ 174 pieds en dessous de son niveau en 2000, lorsqu’il a été considéré comme plein pour la dernière fois. C’est le niveau le plus bas jamais enregistré pour le réservoir depuis son remplissage dans les années 1930.

Le faible niveau d’eau du lac a exposé l’une des vannes de prise d’eau d’origine du réservoir en avril pour la première fois. La vanne était en service depuis 1971, mais elle ne peut plus puiser d’eau, selon la Southern Nevada Water Authority. Cette agence est responsable de la gestion des ressources en eau pour 2,2 millions de personnes dans le sud du Nevada, y compris Las Vegas.

“Le lac s’est considérablement drainé au cours des 15 dernières années”, a déclaré en mai le lieutenant Ray Spencer de la police métropolitaine de Las Vegas. “Il est probable que nous trouverons d’autres corps qui ont été jetés dans le lac Mead” à mesure que le niveau de l’eau baisse davantage.