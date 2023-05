Mega Roadshow du Premier ministre à Bengaluru dans le cadre de la campagne du dernier tour du Karnataka

Un jour après une tournée de présentation massive de trois heures à Bengaluru dans le Karnataka samedi, le Premier ministre Narendra Modi organise à nouveau une tournée de présentation plus courte sur un itinéraire différent aujourd’hui. Le parti du Premier ministre, le Bharatiya Janata Party, avait déclaré qu’un méga roadshow de huit heures était prévu plus tôt, mais ils ont décidé de le diviser en deux – 26 km le samedi et 10 km le dimanche – en gardant le test national d’éligibilité et d’entrée ( NEET) à l’esprit et pour éviter les désagréments pour le public.

À seulement trois jours des urnes, la campagne électorale du BJP pour l’Assemblée en est à sa dernière étape, et le parti fait tapis pour tirer parti du Premier ministre pour la dernière poussée pour conserver le pouvoir dans ce qui devrait être une campagne très disputée. élection.

Les gens se sont rassemblés en grand nombre portant des instruments de musique, y compris des tambours, pour apercevoir le Premier ministre, qui a également organisé hier une tournée de près de 26 km dans la ville couvrant près de 13 circonscriptions. Les partisans se sont alignés sur les bords de la route et ont versé des pétales de fleurs sur le Premier ministre, qui a été vu saluer la foule avec enthousiasme.

Le Premier ministre a commencé le roadshow à 10 heures du matin depuis la statue de Kempegowda à New Tippasandra Road et s’est dirigé vers la 2e étape de HAL, Old Madras Road. Le roadshow se terminera à Trinity Circle à 11h30.

Le roadshow qui a commencé avec le PM Modi rendant des hommages floraux à la statue de Kempegowda (fondateur de Bengaluru) traversera des parties du centre de Bengaluru, touchant cinq segments de l’Assemblée.

Le Premier ministre était accompagné dans le véhicule spécialement conçu par le ministre d’État de l’Union Rajeev Chandrasekhar, qui est membre de la Rajya Sabha du Karnataka, et le député central de Bengaluru, PC Mohan.

Le Premier ministre, hier, après sa tournée dans la partie sud de la ville, a déclaré qu’il chérirait l’affection manifestée par les habitants de la ville toute sa vie.

« Si seulement des mots pouvaient décrire ce que je viens de voir à Bengaluru ! Je m’incline devant les habitants de cette ville dynamique pour m’avoir comblé d’une affection que je chérirai toute ma vie », avait tweeté le Premier ministre après le roadshow.

Le Premier ministre Modi s’adressera également à quatre réunions publiques dans différentes parties de l’État plus tard dans la journée.

Le Karnataka se rendra aux urnes le 10 mai et les votes seront comptés le 13 mai.