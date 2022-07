Mega Millions : un billet acheté dans l’Illinois remporte le jackpot de 1 337 milliards de dollars américains

DES MOINES, Iowa –

Un seul billet acheté dans une banlieue de Chicago a battu toutes les chances et remporté un jackpot Mega Millions de 1,337 milliard de dollars américains.

Selon megamillions.com, il y avait un billet gagnant du jackpot lors du tirage de vendredi soir, et il a été acheté dans une station-service Speedway et un dépanneur à Des Plaines.

Les numéros gagnants étaient : 13-36-45-57-67, Mega Ball : 14.

“Nous sommes ravis d’avoir assisté à l’un des plus gros gains de jackpot de l’histoire du Mega Millions”, a déclaré le directeur de la loterie de l’Ohio, Pat McDonald, actuel directeur principal du consortium Mega Millions, dans un communiqué publié sur le site Web de la loterie. « Nous sommes impatients de savoir qui a gagné et espérons féliciter le gagnant bientôt ! »

Le jackpot était le troisième plus grand prix de loterie du pays. Il est devenu si important parce que personne n’avait égalé les six numéros sélectionnés du jeu depuis le 15 avril. Cela fait 29 tirages consécutifs sans gagnant de jackpot.

Les responsables de la loterie de l’Illinois avaient estimé la prise gagnante à 1,28 milliard de dollars, mais ont révisé le chiffre à 1,337 milliard de dollars samedi.

Le prix total est pour les gagnants qui choisissent l’option de rente, payée annuellement sur 29 ans. La plupart des gagnants optent pour l’option en espèces, qui pour le tirage de vendredi soir était estimée à 780,5 millions de dollars.

Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 302,5 millions.

Selon la loterie de l’Illinois, le magasin qui a vendu le billet est également un très gros gagnant ; il recevra un demi-million de dollars rien que pour la vente du billet. Un employé du magasin Speedway qui a répondu au téléphone mais a refusé de donner son nom a déclaré que le magasin n’avait pas été officiellement informé officiellement qu’il avait vendu le billet gagnant et qu’il en avait été informé par des journalistes appelant à des commentaires.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines. Le jeu est coordonné par les loteries d’État.

L’Illinois fait partie des États où les gagnants de plus de 250 000 $ peuvent choisir de ne pas révéler leur nom et la porte-parole de la loterie de l’Illinois, Emilia Mazur, a déclaré que la grande majorité de ces gagnants faisaient exactement cela.

Même les responsables de la loterie peuvent ne pas savoir pendant un certain temps qui a gagné parce que les gagnants n’ont pas à se manifester tout de suite. Et le billet gagnant peut avoir été acheté par un groupe de personnes.

“Nous ne saurons pas s’il s’agit d’un individu ou d’un pool de loterie jusqu’à ce que le gagnant se présente pour réclamer son prix”, a déclaré la porte-parole de National Mega Millions, Danielle Frizzi-Babb.

Emily Irwin, directrice générale, Conseils et planification, chez Wells Fargo’s Wealth & Investment Management, a déclaré vendredi que le gagnant devrait envisager de garder un profil bas et résister à une frénésie de dépenses froncer les sourcils que tout le monde sait que le gagnant ne peut pas se permettre.

“Ce n’est pas le moment de commencer à appeler tout le monde que vous connaissez, en disant:” Hé, j’ai un grand secret. Pouvez-vous le garder? “, A déclaré Irwin.

Cela est nécessaire pour éviter d’être inondé de demandes d’argent.

“Il y a des escrocs et d’autres qui suivent les grands gagnants”, a-t-elle déclaré, admettant qu’une richesse soudaine peut mettre un gagnant de loterie en danger physique.

“La vie privée est synonyme de sécurité”, a-t-elle déclaré.

Une chose que le gagnant doit faire immédiatement est de signer le billet. C’est parce que si le billet n’a pas été signé, ce n’est vraiment pas le vôtre. Si le gagnant perd un billet non signé et qu’une autre personne le trouve et le signe, le billet lui appartient désormais.

Irwin suggère un pas de plus pour survivre à une bataille juridique sur la propriété.

“Prenez un Polaroid de vous qui le tenez et (mettez-le) dans un coffre-fort ou dans un autre endroit sûr”, a-t-elle déclaré.

Pratik Patel, responsable des stratégies de patrimoine familial au BMO Family Office à Chicago, a déclaré que le gagnant devrait travailler avec un planificateur financier pour planifier son avenir.

“Je ferais une simulation de marché de Monte Carlo”, a déclaré Patel, expliquant qu’il s’agit d’une analyse de ce que pourrait être le revenu annuel d’un gagnant et du produit de divers investissements. “Ce que vous faites, c’est utiliser des analyses pour informer vos dépenses.”

Frizzi-Babb convient que parler à un planificateur financier est une bonne idée.

“Je suggérerais que vous le fassiez avant même de mettre les pieds dans un bureau de loterie”, a déclaré la porte-parole de la loterie nationale.

Il y a aussi une question à laquelle personne ne veut répondre à ce moment précis : qu’advient-il de l’argent à votre mort ?

Irwin a dit de ne pas laisser cela sans réponse; vous devez prendre des mesures pour vous assurer que la majeure partie de votre succession aille à vos bénéficiaires plutôt qu’au gouvernement.

“Vous avez besoin d’un manager qui se spécialise dans ce domaine et qui comprend ce monde”, a déclaré Patel. “Quelqu’un qui gagne 60 000 $ par an peut avoir besoin d’un certain type de gestionnaire professionnel et peut vouloir passer à quelqu’un qui fait de l’ultra-richesse.”

Quoi que fasse le gagnant, il est important de le faire lentement.

“Vous pouvez absolument vous faire plaisir, mais soyons intelligents”, a déclaré Patel. “C’est beaucoup d’argent, mais jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous pouvez vous permettre, il y a encore des limites.”

Par exemple, a-t-il dit, envisagez d’affréter un jet privé avant de plonger et d’en acheter un.

“Vous pourriez être intéressé à posséder votre équipe de basket préférée”, a-t-il averti, “mais ce n’est peut-être pas une bonne idée si cela utilise tout votre argent.”