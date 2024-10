Mega Millions, Powerball a eu 2 gagnants en Floride cette semaine. Le vendredi 25 octobre, c’est un prix de 229 millions de dollars

(Cette histoire sera mise à jour pour ajouter de nouvelles informations.)

Un ticket Mega Millions de 2 $ fera-t-il de vous un multimillionnaire ? Comme on dit dans le monde de la loterie, « cela pourrait vous arriver ».

Plus récemment, cela s’est produit pour un détenteur de billet Powerball en Géorgie : un joueur a correctement trouvé les cinq numéros plus le Powerball dans le match. Mercredi 23 octobre, tirage au sort pour gagner 478 millions de dollars. Avant cela, en septembre, un billet acheté au Texas correspondait aux cinq numéros plus le Mega Ball lors du tirage Mega Millions du mardi 10 septembre pour 800 millions de dollars. Ces deux tirages pourraient éventuellement marquer la dernière grande « frénésie du loto » pour 2024, mais seul le temps nous le dira.

Depuis le prix de 800 millions de dollars, le jackpot Mega Millions a grimpe régulièrement. Après que personne n’ait trouvé les cinq numéros plus la Mega Ball lors du tirage Mega Millions du mardi 22 octobre pour 202 millions de dollars, le jackpot a bondi à près de 230 millions de dollars le vendredi 25 octobre. Le site Mega Millions affiche un cash unique. option de 107,5 millions de dollars. Revenez vendredi à 23 heures pour les numéros gagnants.

Au cas où vous vous poseriez la question, les numéros gagnants de mardi étaient 8-43-48-58-60 et le Mega Ball était le 4. Le Megaplier était 3x. Même s’il y a eu un renversement, ce n’était pas que de mauvaises nouvelles : un billet pour la Floride a été un grand gagnant. Le billet, acheté au magasin Sunshine, 14351 SW 96th St., Miami, était un Quick Pick qui correspondait à 5 plus le Megaplier pour un prix de 3 millions de dollars. Un ticket Mega Millions acheté au Texas correspondait à 5 pour un prix d’un million de dollars.

Avant que le jackpot Powerball de 478 millions de dollars ne soit remporté, Publix, 14630 SW 26th St., Miami, a vendu un ticket Quick Pick d’une valeur de 1 million de dollars lors du tirage Powerball du lundi 21 octobre.

Les billets Mega Millions commencent à 2 $ chacun. Vous trouverez ci-dessous quelques questions fréquemment posées sur le jeu, l’expiration des billets gagnants en Floride (cela diffère d’un État à l’autre) et les cotes de loterie. Bonne chance!

Quels ont été les numéros gagnants du Mega Millions du vendredi 24 octobre 2024 ?

Les tirages de la loterie Mega Millions ont lieu à 23 h HAE les mardis et vendredis. Revenez après 23 heures vendredi pour les numéros gagnants du 25 octobre. Nous verrons s’il y a un gagnant, un rollover ou un gagnant secondaire pour 2 millions de dollars ou 1 million de dollars.

Quand aura lieu le prochain tirage de la loterie Mega Millions ?

Les tirages Mega Millions ont lieu à 23 h HAE les mardis et vendredis. Le prochain tirage de la loterie Mega Millions aura lieu à 23 h HAE le mardi 29 octobre 2024.

Depuis combien de temps Mega Millions a-t-il roulé ?

La dernière séquence de loterie Mega Millions a débuté le vendredi 13 septembre, après qu’un ticket au Texas ait remporté 800 millions de dollars pour avoir fait correspondre les cinq numéros et le Mega Ball. Il a fallu un peu plus de trois mois pour que le jackpot de 20 millions de dollars atteigne 800 millions de dollars.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des tirages de loterie de cette dernière série et de la manière dont le jackpot a augmenté au fil du temps.

Vendredi 25 octobre : 229 millions de dollars

Mardi 22 octobre : 205 millions de dollars

Vendredi 18 octobre : 185 millions de dollars

Mardi 15 octobre : 169 millions de dollars

Vendredi 11 octobre : 150 millions de dollars

Mardi 8 octobre : 129 millions de dollars

Vendredi 4 octobre : 108 millions de dollars

Mardi 1er octobre : 93 millions de dollars

Vendredi 27 septembre : 77 millions de dollars

Mardi 24 septembre : 62 millions de dollars

Vendredi 20 septembre : 47 millions de dollars

Mardi 17 septembre : 31 millions de dollars

Vendredi 13 septembre : 20 millions de dollars

Combien de temps avez-vous pour encaisser un billet gagnant à la Florida Lottery ?

Les prix de la Florida Lottery doivent être réclamés dans les 180 jours (six mois) à compter de la date du tirage. Pour réclamer une option en espèces à paiement unique, un gagnant doit la réclamer dans les 60 jours suivant la date de tirage applicable.

Quelles sont les chances de gagner au Mega Millions ?

Les chances de gagner sont assez faibles. Selon le Site Méga Millionsles joueurs ont 1 chance sur 302 575 350 de faire correspondre les cinq boules blanches plus la Mega Ball dorée. Les prix vont de 2 $ (pour correspondre au Mega Ball) au grand jackpot, qui varie.

La Florida Lottery révèle-t-elle les gagnants de la loterie ? Pouvez-vous rester anonyme si vous gagnez à la loterie en Floride ?

Selon Site Web de la loterie de Florideles gagnants ne peuvent pas rester anonymes : « La loi de Floride exige que la Florida Lottery fournisse des enregistrements contenant des informations telles que le nom du gagnant, sa ville de résidence ; le jeu gagné, la date gagnée et le montant gagné à tout tiers qui demande ces informations. »

Cependant, indique le site, « les noms des gagnants de loterie réclamant des prix de 250 000 $ ou plus seront temporairement exemptés de divulgation publique pendant 90 jours à compter de la date à laquelle le prix est réclamé, à moins que le gagnant n’y renonce autrement ».

Les experts en loterie et les avocats ont déclaré qu’il existe des moyens de rester anonyme si vous gagnez.

Top 10 des plus gros jackpots de la loterie Mega Millions

Au 22 octobre 2024, il s’agit des plus gros prix Mega Millions de l’histoire du jeu, selon mégamillions.com.

Le plus gros jackpot Mega Millions remporté sur un seul ticket s’élevait à 1,58 milliard de dollars pour le tirage du 8 août 2023. Les ventes finales ont porté le grand prix à 1,602 milliard de dollars. Le billet gagnant a été vendu à Publix à Neptune Beach, en Floride. Saltines Holdings LLC de Miami, en Floride, a remporté le prix. Le deuxième plus gros jackpot du Mega Millions s’élevait à 1,537 milliard de dollars, remporté en Caroline du Sud le 23 octobre 2018. 1,348 milliard de dollars gagnés dans le Maine le 13 janvier 2023 1,337 milliard de dollars gagnés dans l’Illinois le 29 juillet 2022 1,128 milliard de dollars gagnés à Neptune, New Jersey, le 26 mars 2024 1,050 milliard de dollars gagnés dans le Michigan le 22 janvier 2021 800 millions de dollars gagnés au Texas le 10 septembre 2024 552 millions de dollars gagnés dans l’Illinois le 4 juin 2024 543 millions de dollars gagnés en Californie le 24 juillet 2018 536 millions de dollars gagnés dans l’Indiana le 8 juillet 2016

Quand les jackpots du loto ont-ils atteint 1 milliard de dollars ou plus ? Combien de fois les jackpots des loteries Mega Millions et Powerball ont-ils atteint 2 milliards de dollars ?

Au 22 octobre 2024, 11 jackpots de loterie avaient atteint ou dépassé le milliard de dollars. Une seule fois, un jackpot a dépassé les 2 milliards de dollars.

Prix ​​Powerball de 2,04 milliards de dollars, 7 novembre 2022, Edwin Castro d’Altadena, Californie 1,73 milliard de dollars Prix ​​Powerball, 11 octobre 2023, Theodorus Struyck de Californie (billet acheté au Midway Market en Californie) 1,586 milliard de dollars Prix ​​Powerball, 13 janvier 2016, Marvin et Mae Acosta de Californie, Maureen Smith et David Kaltschmidt de Melbourne Beachla Floride et John et Lisa Robinson de Munford, Tennessee 1,58 milliard de dollars Prix ​​Mega Millions, 8 août 2023, Saltines Holdings LLC de Miami, Floride Prix ​​Mega Millions de 1,537 milliard de dollars, le 23 octobre 2018, remporté par un joueur anonyme en Caroline du Sud Prix ​​Mega Millions de 1,348 milliard de dollars, 13 janvier 2023, LaKoma Island Investments, LLC, avec le billet acheté au Liban, dans le Maine Prix ​​Mega Millions de 1,337 milliard de dollars, le 29 juillet 2022, remporté par un partenariat anonyme avec un billet acheté à Des Plaines, Illinois Prix ​​Powerball de 1,326 milliard de dollars, 6 avril 2024, Cheng et Duanpen Saephan et Laiza Chao de l’Oregon Prix ​​Mega Millions de 1,128 milliard de dollars, le 26 mars 2024, remporté par un gagnant anonyme dans le New Jersey avec le billet acheté au ShopRite Liquor No. 781 dans le canton de Neptune, New Jersey Prix ​​Powerball de 1,08 milliard de dollars, 19 juillet 2023, Yanira Alvarez de Californie Prix ​​Mega Millions de 1,050 milliard de dollars, le 22 janvier 2021, remporté par le Wolverine FLL Club du comté d’Oakland, Michigan

Cet article a été initialement publié sur Florida Today : Quelqu’un a-t-il gagné le tirage du loto Mega Millions du vendredi 25 octobre 2024 ?