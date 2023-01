Mega Millions gonfle à 1,1 milliard de dollars après une tendance à la baisse de 3 mois

DES MOINES, Iowa (AP) – Après près de trois mois de pertes à la loterie, quelqu’un brisera-t-il la tendance mardi soir et gagnera-t-il un jackpot Mega Millions de 1,1 milliard de dollars ?

Peu importe le temps que cela prend, les chances de gagner le meilleur prix de loterie ne changent pas, et elles sont formidables à 1 sur 302,6 millions. Mais quelqu’un finira par correspondre aux six numéros et remportera le jackpot, qui se classe désormais au cinquième rang de l’histoire des États-Unis.

Le tirage est prévu pour 23 h HNE, mais il faut généralement quelques heures avant qu’il ne soit clair s’il y a un gagnant.

Le prix de 1,1 milliard de dollars est destiné à un gagnant qui choisit d’être payé par le biais d’une rente à 30 versements sur 29 ans. Les gagnants préfèrent généralement l’argent comptant, qui pour le tirage de mardi soir serait estimé à 568,7 millions de dollars.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines.

The Associated Press